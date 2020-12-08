Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Yukarı Karabağ ve Ukrayna konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan 2 Rus vatandaşı konusu da ele alındı.