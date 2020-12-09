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  4. 09 Aralık 2020 19:36

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu'na tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu görevinden dolayı tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu'na tebrik
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla Ertuğruloğlu'nu kutladı.

Çavuşoğlu , Dışişleri Bakanı
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