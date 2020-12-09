Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu'na tebrik

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla Ertuğruloğlu'nu kutladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol