Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye uyarı !

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’deki gözlem noktasına saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası’na da aykırı, Rusya’yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya’nın ve İran’ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür.”

Çavuşoğlu, “Bugün S-400 ile ilgili ABD’nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

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