Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Taliban'la bir temas daha

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emir Han Muttaki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Muttaki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve Herat’a ulaşan ilk İyilik Treni için teşekkür ettiği ifade edildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun da önümüzdeki dönemde de Afganistan’a yeni bir yardım treninin daha yola çıkmasının öngörüldüğünü söylediği aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, Bakan Çavuşoğlu'nun Muttaki’ye Afganistan’da geniş katılımlı bir yönetimin tesis edilmesinin Afganistan’ın istikrarı ve barışı için önemli olduğunu vurguladığını, özellikle Afganistan’da bazı aktivist kadınların kaybolduğuna ilişkin haberlerden endişe duyulduğunun aktarıldığı da kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, kızların eğitiminin de önemli olduğunu ifade ederek, bu konuda Afganistan’da atılan olumlu adımları takip edildiğini de bildirdi.

Görüşmede, Maarif okullarının Afganistan’da tekrar faaliyete geçmesi hususu da yer aldı.

Görüşmede ayrıca, Kabil dahil Afganistan’daki havaalanlarının Türkiye-Katar ortaklığında işletilmesine yönelik görüşmelerdeki son durumunda konuşulduğu kaydedildi.