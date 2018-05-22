Dışişleri Bakanı'ndan İsrail çıkışı: ''Hesap verecek''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi hamlesinin ardından "İsrail estirdiği terörden dolayı hesap vermezse, aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail hesap verecek. Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el Maliki, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sağlık sorunu yaşayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne giderek İsrail'in katliamlarına ve yerleşim politikalarına ilişkin dosyayı teslim etmişti.

Bu hamleye yönelik açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el Maliki, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

İSRAİL: GEÇERLİLİĞİ YOK

Filistin yönetiminin İsrail'in katliamlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşıması, İsrail tarafından "yasal geçerliliği olmayan bir adım" olarak değerlendirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki'nin İsrail'in katliamları ile ilgili dosyayı UCM'ye teslim etmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Filistin tarafının İsrail'le barış sürecini sürdürmeye çalışmak yerine UCM'yi "siyasi amaçları ve kendi çıkarları için kullandığı" iddiasında bulunulan açıklamada, "Filistin'in bir 'devlet olmaması' ve İsrail'in UCM'ye üye olmaması nedeniyle Filistinliler tarafından yapılan başvuru yasal olarak geçersizdir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in bağımsız bir ülke, "demokratik bir devlete yakışır biçimde ve uluslararası hukuka uygun" olarak hareket ettiği belirtilip, "İsrail, UCM'den Filistin'in 'baskılarına' boyun eğmemesini ve mahkemenin 'siyasallaştırılmasına' yönelik çabalara karşı durmasını beklemektedir" denildi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçu işleyen İsrailliler ile ilgili dosyayı bugün UCM'ye teslim etmişti.

İsrailli askerlerin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını protesto eden göstericilere ateş açması sonucu 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, binlerce kişi yaralanmıştı.

Filistin, 2015'te Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmuştu, ancak İsrail'in UCM'ye üyeliği bulunmuyor.