Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: ''İsrail bölgeyi kaosa sürükleme peşinde''

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, ''bu eylemlerin bölgeyi kaosa sürükleme çabası olduğu, İsrail'e destek veren ülkelerin, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım ettiği ve uluslararası toplumun acilen gerekli tedbirleri alması gerektiği'' ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır."