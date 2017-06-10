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  4. 10 Haziran 2017 18:46

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından, "İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave yasa dışı konutun inşasına onay vermesini kınıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerde ilave konut inşasına verdiği onayı kınayarak, "Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki en temel haklarını çiğneyen ve iki devletli çözüm zeminini tahrip eden bu ihlaller hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesini kullandı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave yasa dışı konutun inşasına onay vermesinin kınandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki en temel haklarını çiğneyen ve iki devletli çözüm zeminini tahrip eden bu ihlaller hiçbir şekilde kabul edilemez." 

AA

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