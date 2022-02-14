Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yemen'e seyahat uyarısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki iç karışıklıklar nedeniyle ülkeye seyahat edeceklere uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yemen’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır."

"Vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Sana Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri, her halükarda kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."