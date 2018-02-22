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  4. 22 Şubat 2018 23:55

Dışişleri'nden Hollanda'ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın 1915 olaylarını "soykırım" olarak kabul etmesine çok sert tepki gösterdi.

Dışişleri'nden Hollanda'ya sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasına yazılı bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Açıklamada, kararın hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliğinin olmadığı belirtilirken, Srebrenitsa katliamında Hollanda'ya yöneltilen suçlamalara da atıfta bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde,

"Hollanda Temsilciler Meclisi’nin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle kınıyoruz.

Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da acısı hala dinmemiş soykırıma gözyuman bir ülkenin meclisinin aldığı sözkonusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiç bir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur.

Hollanda'dan skandal karar !Hollanda'dan skandal karar !

Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin tutumu, tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalıdır. Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları, bu hususta haklılığımızı ortaya koymaktadır.

Diğer yandan, Hollanda Hükümeti’nin, Temsilciler Meclisi’nin soykırıma ilişkin değerlendirmesini uygulamayacağı ve Erivan’da düzenlenen anma törenlerinde temsil edilmenin olayların soykırım olarak kabul edildiği anlamına gelmeyeceği yönündeki açıklamasını not ediyoruz."

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