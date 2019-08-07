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  4. 07 Ağustos 2019 14:11

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki !

İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasına onay vermesi ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki !
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300'den fazla yeni konut inşasına onay vererek Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz. İsrail, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasıyla uluslararası hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemeye devam etmektedir. İsrail’in iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırmayı ve işgali daimi kılmayı hedefleyen bu tasarrufunu reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz."

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