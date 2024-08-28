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Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki: ''İslam dünyasında infial yaratır''

Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki: ''İslam dünyasında infial yaratır''
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamaları üzerine ''Kudüs’ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneği'' olduğunu belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyledi.

Ben-Gvir'in skandal açıklamasına Türkiye'den tepki geldi. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamaları İsrail’in Kudüs’teki kutsal mekanların ve Kudüs’ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir.

Bu açıklamalar, İslam dünyasında infial yarattığı gibi sağduyulu herkesi endişeye sevk etmiştir.

Münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’yı hedef alan provokasyonlar tüm dünyada Müslümanların hissiyatını rencide etmekte ve gerginliklere sebebiyet vermektedir.

İsrail Hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılar bölgesel ve küresel istikrarı her geçen gün daha fazla tehlikeye atmaktadır.

İsrail saldırganlığının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçme zamanı gelmiştir.

Etiketler israilli bakana tepki kudüs te sinagog mu yapılıyor dışişlerinden israil'e tepki
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