DIşişleri'nden o iddialara sert tepki !

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden, Suriyelilerin hukuksuz olarak Suriye'ye sınır dışı edildikleri iddiasının gerçeği yansıtmadığı, gönüllü geri dönüşlerin uluslararası hukuka uygun olarak sağlandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin olarak Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan raporda bulunan iddiaları reddettiklerini vurgulayarak, “Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin olarak Uluslararası Af Örgütü tarafından bugün yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz. Türkiye, 3,6 milyondan fazlası Suriyeli olmak üzere topraklarına sığınan yaklaşık 4 milyon civarında yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. Ülkemiz, çok sayıda ülkenin sınırlarına duvarlar ördüğü, tel örgülerin arkasına saklandığı bir dönemde kapılarını ihtiyaç sahiplerine açmıştır” ifadelerini kullandı.

"GERÇEK DIŞI VE HAYAL MAHSULÜDÜR"

Sözcü Aksoy, mültecilere en iyi şekilde ev sahipliği yaparken uluslararası yükümlülükleri uyarınca “geri göndermeme” ilkesine titizlikle uymakta olduklarını belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu çerçevede Suriyelilerin ülkelerine zorla geri gönderildiğine, tehdit edildiğine ve kötü muamele gördüğüne ilişkin olarak raporda yer verilen iddialar gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. İlgili makamlarımız Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşleri sürecini BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütmektedir. Nitekim Türkiye’nin Suriye’de terörden temizlediği bölgelere bugüne kadar ülkemizden 365.000 civarında Suriyeli gönüllü olarak geri dönmüştür. Ülkemiz, mültecilerin geri dönüşlerinin gönüllü ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bu sürecin uluslararası hukuka uygun olarak yürütülmesi gerektiğini her fırsatta hatırlatmaktadır. Suriye’de gerekli insani ve fiziki altyapı ile güvenlik koşullarının sağlanması halinde, Suriyelilerin ülkelerine geri dönebileceğine inanıyoruz. Esasen Barış Pınarı Harekatı’nın amaçlarından biri de, PKK/PYD/YPG terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçan yüz binlerce Suriyelinin ülkelerine güvenli ve gönüllü dönüşlerini kolaylaştıracak koşulların sağlanacağı bir güvenli bölge oluşturulmasıdır. Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleri sürecinin kolaylaştırılması konusunda uluslararası topluma da önemli sorumluluklar düştüğünü düşünüyoruz. Ülkemiz, Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gereken adımları atmaya devam edecektir.”



GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden, Uluslararası Af Örgütü'nün "Suriyelilerin hukuka aykırı olarak sınır dışı edildiği iddiası"na ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Geri göndermenin hangi durumlarda uygulanamayacağına ilişkin yasağı içeren "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"nun ilgili maddesi hatırlatılan açıklamada, "Bu kapsamda geri göndermeme ilkesine tamamen uyulmakta, Suriyelilerin hukuksuz olarak Suriye'ye sınır dışı edildikleri iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

"ADİL OLMAYAN ELEŞTİRİLER, HİÇBİR YAPICI KATKI SAĞLAMIYOR"

Türkiye'nin her zaman ülkesine sığınanlara kapılarını açarak koruma sağladığı ve bu kişilerin tüm temel hak ve hizmetlerden ayrım gözetmeksizin faydalanmalarına olanak verildiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"17 Ekim 2019 tarihi itibarıyla ülkemizde yaklaşık 4 milyon sığınmacı bulunmaktadır. Bunların 3 milyon 674 bin 588'ini geçici koruma altında bulunan Suriyeliler oluşturmaktadır. Ancak Türkiye'nin uyguladığı politikalara adil olmayan eleştiriler getirilmesi bugüne kadar sarf edilen çabayı ve özveriyi gölgede bırakmakta ve bu alanda neredeyse tek başına mücadele eden Türkiye'ye hiçbir yapıcı katkı sağlamamaktadır.

Ayrıca Avrupa ve Afrika'daki bazı ülkelerde yabancıların, insani olmayan koşullara sahip barınma merkezlerinde tutulmaları ve şiddete maruz bırakılmaları gibi uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalar varken dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkemize karşı yöneltilen ithamların büyük bir haksızlık olduğu değerlendirilmektedir.

"BUGÜNE KADAR 364 BİN 663 KİŞİ GÖNÜLLÜ OLARAK GERİ DÖNDÜ"

Gönüllü geri dönüş kapsamında ülkemizden çıkışı gerçekleştirilen Suriyelilerin geçici korumaları 'Gönüllü Geri Dönüş' sebebiyle sonlandırılmakta ve geri dönüşler uluslararası hukuka uygun olarak sağlanmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar toplam 364 bin 663 kişi gönüllü olarak geri dönmüştür."

Açıklamada, Suriyeli yabancıların, gönüllü geri dönüşlerinde suistimal ve keyfiliğin önlenmesi amacıyla düzenlenen "Gönüllü Geri Dönüş İstek Formu"nun Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisi, onun bulunmaması durumunda Kızılay yetkilisi, onun da bulunmaması halinde valiliklerce uygun görülen sivil toplum kuruluşu temsilcisi veya valilik İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu görevlisi tarafından imzalandığı belirtildi.

Konuya ilişkin yayınlanan raporların Türkiye tarafından her zaman dikkate alındığı kaydedilen açıklamada, bu raporlarda ele alınan hususların, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alandaki çabaya da katkı sağladığı ancak raporlarda yöneltilen iddialara cevaben verilen katkıların dikkate alınmamasının üzüntüyle karşılandığı vurgulandı.