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  4. 19 Kasım 2020 19:39

Dışişleri'nden o ülkelere taziye mesajı

Türkiye, Lota Kasırgası nedeniyle can ve mal kaybının meydana geldiği Latin Amerika ve Karayipler'e taziye mesajı gönderdi.

Dışişleri'nden o ülkelere taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde etkili olan Lota Kasırgası'nın, Nikaragua, Honduras, El Salvador, Panama, Kolombiya, Kosta Rika ve Belize'de can kaybı ile maddi hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. 

Açıklamada, "Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi. 

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