Dışişleri'nden sert tepki: ''İhanettir...''

Dışişleri Bakanlığı, Vclav Havel İnsan Hakları Ödülü’nün FETÖ terör örgütü üyeliğinden yargılanan birine verilmesi ile ilgili, “Bir terör zanlısını insan hakları savunucusu gibi göstermek demokrasi ve insan hakları idealine ihanettir” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Vclav Havel İnsan Hakları Ödülü’nün 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olan FETÖ terör örgütünün üyesi bir kişiye verilmiş olması son derece yanlıştır ve kabul edilemez. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin koruyucusu bir örgütün çatısı altında böyle bir hataya düşülmesi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin inandırıcılığına ciddi bir darbe teşkil etmiştir. Yargı süreci devam eden bir konuda, bir terör zanlısını insan hakları savunucusu gibi göstermek demokrasi ve insan hakları idealine ihanettir. Böyle bir yaklaşım terörü destekleyen çevrelere yardımcı olmaktan öte bir anlam taşımamaktadır. Bu tür siyasi girişimlere AKPM’nin alet edilmesinden derin teessür duyuyoruz” denildi.