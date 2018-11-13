Sendika başkanına silahlı saldırı !
Sendika başkanına silahlı saldırı !
Herkesi ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu
Herkesi ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu
Binlerce öğrencinin beklediği burs ve kredi sonuçları açıklandı
Binlerce öğrencinin beklediği burs ve kredi sonuçları açıklandı
İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2 karar
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2 karar
SMA hastalarına bakanlıktan müjde
SMA hastalarına bakanlıktan müjde
Sosyal medya fenomeninin dekolteli kıyafeti başına dert oldu
Sosyal medya fenomeninin dekolteli kıyafeti başına dert oldu
Dolar yeni güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları
Dolar yeni güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 13 Kasım 2018 12:51

Diyanet İşleri Başkanı: Aman ha kul hakkında dikkat edelim

Atatürk düşmanlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyaretle tepki toplayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ''Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı''nda açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı: Aman ha kul hakkında dikkat edelim
A+ A-

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bütün alanda var olan ve en büyük hassasiyeti gerektirenin 'kul hakkı' olduğunu söyleyerek, "Yapmış olduğumuz her sohbetimizde, konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi 'aman ha kul hakkında dikkat edelim' ifadesidir. Bu meyanda farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir" dedi.

Son günlerde Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretiyle tepkileri üstüne çeken Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 'Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı'nda konuştu.

"İNSANLIK OLARAK DİKKAT ETMELİYİZ"

Bütün alanda var olan ve en büyük hassasiyeti gerektirenin 'kul hakkı' olduğunu belirten Erbaş, "Yapmış olduğumuz her sohbetimizde, konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi 'aman ha kul hakkında dikkat edelim' ifadesidir. Bu meyanda farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir. Baştan bunu ifade etmiş olayım. Kişisel ihtiraslarla bireylerin ve toplumun geleceğine zarar vermek kul hakkını ihlal etmektir. Buna toplum, millet, insanlık olarak dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

"KUL HAKKI VARDIR"

Erbaş, "Bir diğeri en açık şekliyle emeğin gasp edilmesi kul hakkını ihlaldir. Hiç kimse kimsenin emeğini gasp etmeyecek. Kuranı Kerim'de bu konuya çeşitli ayetlerde dikkat çekilmekte ve özellikle insanın insanı sömürmesine yönelik vasıtaların ortadan kaldırılması için mücadele teşvik edilmektedir. Çünkü arada bir kul hakkı vardır. Dünya esasında bugün bunun ızdırabını yaşamaktadır. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı açlıkla mücadele etmekte, yarısı da toklukla mücadele etmektedir" ifadesini kullandı.

Diyanet'ten Mısıroğlu'na ziyaret Diyanet'ten Mısıroğlu'na skandal ziyaret

DHA

Prof. Dr. Ali Erbaş , diyanet işleri başkanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM