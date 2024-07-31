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Diyanet'ten ''faiz'' yanıtı: Tanju Özcan ''Yırttık'' diyerek paylaştı

Diyanet'ten ''faiz'' yanıtı: Tanju Özcan ''Yırttık'' diyerek paylaştı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na resmi yazıyla, yıllık yüzde 54'lük gecikme zammı ve faizinin alınmasının dini yönden caiz olup olmadığını sordu. Özcan, Diyanet'in verdiği cevabı ''Yırttık'' notuyla paylaştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 Haziran'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na resmi yazı yazıp, Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamu alacaklarında uygulanan yıllık yüzde 54 gecikme faizinin caiz olup olmadığını sordu. Belediyelerin de katı atık, emlak vergisi ve su faturalarında gecikme farkı alacağını hatırlatan Özcan, sorusunda Allah'ın faizi kesinlikle haram kıldığı ayete de vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanlığı Kararı'na istinaden idaremizce uygulanmak zorunda olunan faiz haram mıdır? Dinimizce kesinlikle haram kılınmış olan faizciliğe aracılık ettirilmiş mi oluyoruz?" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı da Özcan'ın sorusuna şöyle cevap verdi:

"İslam'a göre faiz haramdır. Bu zaruret bulunmadıkça faiz almak veya vermek caiz değildir. Zaruret ise, kişinin kendi ve bakmakla yükümlü olduğu bireylerin sağlık ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayan vazgeçilmezlerdir. Bu konuda gerçek veya tüzel kişilerde yapılan faiz akdi arasında fark yoktur. Öte yandan vergi borcu ile elektrik, telefon, su, doğal gaz gibi kamu hizmetlerine ait borçların zamanında ödenmemesi halinde yasal 'gecikme zammı' uygulandığı bilinmektedir. Farklı görüşler bulunmakla birlikte bazı İslam alimleri, birtakım suçlara karşı devletin mali bir ceza uygulayabileceğini ifade etmişlerdir. Buna göre vergi borcu ile elektrik, su, doğal gaz gibi devlet namına yapılan kamusal hizmetlerden kaynaklanan borçların zamanında ödenmemesi halinde uygulanacak gecikme zammının bir çeşit 'mali ceza' hükmünde kabul edilmesi mümkündür. Zira bu uygulama ile kamu hizmetlerinin devamının sağlanması, oluşabilecek zararların önlenmesi ve borcunu zamanında ödeyenlerin aleyhine bir haksızlığın oluşmaması amaçlanmaktadır."

'FAİZİN GÜNAHI VE VEBALİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA AİT'

Başkan Özcan, Diyanet'in cevabını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na Cumhurbaşkanı'nın yeni belirlediği yüzde 54'lük gecikme zammı ve faizinin alınmasının dini yönden caiz olup olmadığını sormuştuk. Bugün Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan gelen cevabi yazıda 'Gecikme zammı ve faizinin alınmasının caiz olduğu' belirtilmiştir. Artık belediyelerin faiz almasının günahı ve vebali, Diyanet İşleri Başkanlığı'na aittir. Vasiyet ettim, ölünce kefenin cebine bu resmi yazıyı da koyacaklar" dedi.

DHA

Etiketler diyanet CHP tanju özcan faiz
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