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  4. 12 Nisan 2019 16:58

Dİyarbakır'da HDP'den ''mazbata'' tepkisi

Diyarbakır'da yerel seçimleri kazanan HDP'li Zeyyat Ceylan kendisine mazbatanın verilmemesine tepki gösterdi.

Dİyarbakır'da HDP'den ''mazbata'' tepkisi
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Diyarbakır'da, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Bağlar Belediye Başkanlığı'nı kazanan HDP'nin adayı Zeyyat Ceylan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alındığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi. Ceylan, "Hak gasbını kabul etmiyoruz. Adaletsizliğe karşı mücadeleyi yükselteceğiz" dedi.

Aday olduğu HDP'den 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Bağlar Belediye Başkanlığı'nı kazanan Zeyyat Ceylan, KHK ile görevden alındığı gerekçesiyle YSK kararıyla mazbata alamayacak olmasına tepki gösterdi. Bağlar Belediyesi önünde, partisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ve bir grup HDP'li ile basın açıklaması yapan Zeyyat Ceylan, YSK'nın kararının demokratik olmadığını savundu.

Ceylan, "Bu açıklamalarımız süreklilik arz edecektir. Biz HDP'nin bu süreci başarıyla tamamladığına inanıyoruz. Diyarbakır'da da büyük bir oy oranıyla seçim sürecini tamamladık. Biz özellikle KHK'lıların bahane edilerek, halkımızın gasbedilen iradesinin alabildiğince hukuksuz, adaletsiz bir sürecin ifadesi olarak görüyoruz, yorumluyoruz. Bu hak gasbını kabul etmediğimizi, etmeyeceğimizi özellikle altını çizerek belirtmek istiyoruz. Buna karşı sürekli ayakta olacağımızı, bunun takipçisi olacağımızı, bunun sahiplenicisi olacağımızı ve aynı zamanda hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı mücadeleyi yükselteceğimizin altını çizerek belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

DHA

hdp , diyarbakır , mazbata , khk
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