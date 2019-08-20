Diyarbakır'da HDP'lilere polis müdahalesi

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyesi eşbaşkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyım atanmasına tepkiler sürüyor.

Diyarbakır’da HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin de katılacağı basın açıklaması öncesi belediyeye çıkan bütün yollar polis tarafından tutuldu. Birkaç yönden açıklamanın yapılacağı alana girmek isteyenler polis barikatıyla karşılaştı. Barikatların ardında biriken kitle slogan atarak açıklamanın yapılacağı alana girmeye çalıştı. Milletvekillerinin girişimleri de sonuçsuz kaldı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekili ve belediye başkanları uzun süre Lise Caddesi’ndeki bir otelde bekletildi. Temelli’nin açıklama yapacağı alana gelişi sırasında bariyerlere yüklenen kalabalığa TOMA’dan tazyikli su sıkıldı. Buna rağmen kitle dağılmayınca polis müdahale etti.

Müdahale sırasında milletvekili Ayşe Acar Başaran da darp edildi. Başından yaralandığı belirtilen Başaran’ı, tazyikli sudan etkilenmemesi için milletvekili arkadaşları ve yurttaşları çembere aldı.

TEMELLİ POLİS ÇEMBERİNDE KONUŞTU

Kayyım uygulamasına yönelik açıklama yapan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli , ”Zulüm erbaplarını kentimizden süpürüp atacağız, şiddete karşı ayakta durun” dedi.

Açıklamanın ardından Temelli ve milletvekilleri Lise Caddesi’ndeki otele geçti. Ancak polis gaz ve su sıkmasına rağmen dağılmayan kitle eylemlerini sürdürmeye devam etti. Bu arada Milletvekili Feleknas Uca da yaralandı. Uca, Ayşe Acar Başaran’la birlikte hastaneye kaldırıldı.