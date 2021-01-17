Doğu Perinçek canlı yayında alay konusu oldu

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, Almanya Başbakanı Angela Merkel için “Merkel’de devlet adamı olsaydı gider kolunu uzatır aşıyı olurdu” sözleri dalga konusu oldu. LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker Perinçek’e “Doğu Perinçek devlet adamı Merkel değil” sözleriyle yanıt verdi.
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