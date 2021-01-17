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  4. 17 Ocak 2021 22:19

Doğu Perinçek canlı yayında alay konusu oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, Almanya Başbakanı Angela Merkel için “Merkel’de devlet adamı olsaydı gider kolunu uzatır aşıyı olurdu” sözleri dalga konusu oldu. LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker Perinçek’e “Doğu Perinçek devlet adamı Merkel değil” sözleriyle yanıt verdi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, Almanya Başbakanı Angela Merkel için “Merkel’de devlet adamı olsaydı gider kolunu uzatır aşıyı olurdu” sözleri dalga konusu oldu. LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker Perinçek’e “Doğu Perinçek devlet adamı Merkel değil” sözleriyle yanıt verdi.

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