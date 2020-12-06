Doğu Perinçek: Deniz Gezmiş'le Mahir Çayan'ın kulaklarını çektim

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Kısmen iktidar' adlı belgeselde tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

'TOYLUK BU. HEPSİ ÇOLUK ÇOCUK'

Deniz Gezmiş'in Filistin'e giderken kendisinden izin istediğini belirten Perinçek, "Deniz Gezmiş ile Mahir Çayan dolduruşa geldi. Kulaklarını çektim. Toyluk bu. Hepsi çoluk çocuk." ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA TEPKİ GELDİ

Perinçek'in sözleri olay olurken Vatan Partisi liderine başta TİP Genel Başkanı Erkan Baş olmak üzere sol kesimden çok sayıda tepki geldi.