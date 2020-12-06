  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 06 Aralık 2020 11:25

Doğu Perinçek: Deniz Gezmiş'le Mahir Çayan'ın kulaklarını çektim

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bir belgeselde Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan ile ilgili verdiği ifadeler büyük tepki topladı.

Doğu Perinçek: Deniz Gezmiş'le Mahir Çayan'ın kulaklarını çektim
A+ A-

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Kısmen iktidar' adlı belgeselde tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

'TOYLUK BU. HEPSİ ÇOLUK ÇOCUK'
Deniz Gezmiş'in Filistin'e giderken kendisinden izin istediğini belirten Perinçek, "Deniz Gezmiş ile Mahir Çayan dolduruşa geldi. Kulaklarını çektim. Toyluk bu. Hepsi çoluk çocuk." ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA TEPKİ GELDİ
Perinçek'in sözleri olay olurken Vatan Partisi liderine başta TİP Genel Başkanı Erkan Baş olmak üzere sol kesimden çok sayıda tepki geldi.

doğu perinçek , deniz gezmiş , mahir çayan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM