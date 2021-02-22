Doğu Perinçek'in canlı yayındaki sözleri olay oldu

TV 100'de Hande Aydemir'in sunduğu Şimdi Konuşalım programına; Cem Toker, Taceddin Kutay, Mücahit Birinci, Mehmet Kıvanç Can, Doğu Perinçek konuk oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Güneydoğu illerinde AKP ve Vatan Partisi'nin oylarının yükselişte olduğunu söyledi.

Günboyu'nun haberine göre sunucu Hande Aydemir LDP eski Genel Başkanı Cem Toker'e dönerek "İnanmadınız mı siz neden hı hı dediniz" diye sordu.

Toker de bu soruya "Biz de takip ediyoruz. Vatan Partisi büyüyor Güneydoğu'da" dedi.

Perinçek, Toker'in tavrı üzerine "Çok hızlı bir şekilde büyüyoruz. Bunu göreceğiz. Saklayın bu konuşmamızı 6 ay sonra seyrettirirsiniz" ifadelerini kullandı.

Perinçek'in 6 ay sonraya dikkat çekmesi erken seçim mi yapılacak sorusunu akıllara getirdi.