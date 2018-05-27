Doğu Perinçek'ten Demirtaş açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için ezber bozan bir açıklama yaptı. Perinçek "Demirtaş, cezaevinde kalsın diye bir şey demiyoruz. İsteriz ki cumhurbaşkanı adayları topluma kendilerini serbestçe anlatsınlar" ifadelerini kullandı.



Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimleri için “Türkiye, çok zor koşullarda devrime gidiyor” ifadelerini kullanan Perinçek, HDP'nin kapatılması gerektiğini belirterek "ABD ve İsrail'in kontrolünde olan partidir. Bunları bırakın hükümet ortağı yapmayı, kapatılması gereken bir partidir." ifadelerini kullandı. HDP'nin cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın ise bu süreçte cezaevinde olmaması gerektiğini belirten Perinçek, "İsteriz ki cumhurbaşkanı adayları topluma kendilerini serbestçe anlatsınlar" dedi.

‘HÜKÜMET OLACAĞIZ'

“Mevcut sistemin ekonomisi çöktü. Borçlanarak devam etmesi mümkün değil. ABD, İsrail. Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı tatbikat yapıyor. Namlular, Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Bütün bu koşullar, Türkiye'yi Kemalist devrim yoluna zorluyor. Türkiye, Atatürk yoluna girecek ve bunun önderliğini Vatan Partisi yapacak. Bu çetin dönemde göreceksiniz, hükümet olacağız”

‘MECLİS GENÇLEŞECEK'

“Meclis'i gençleştireceğiz. Çünkü gençlerin önderliğiyle bu çetin dönemden çıkabiliriz. Diğerlerinden en önemli farkımız gençlik önderleriyle seçime girmemiz”

‘BUNU ANCAK BEN YAPARIM'

“Mazotu köylüye 2 liradan vereceğiz. “Vatanın bütünlüğünü sağlayacağız. İran'la işbirliği yapıp Kandil'e üç ay içinde beyaz bayrak çektireceğiz. Vaatler halkı tavlamaya yönelik."

‘KİMSE AÇ KALMAYACAK'

“Türkiye'de çöküş tablosu var. Tıpkı, Birinci Dünya Savaşı koşullarındayız. Bu zorlu dönemden yükleri paylaşarak ve birleşerek çıkmayı toplumumuza vaat ediyoruz. Hiç kimse aç, açıkta kalmayacak. Ordumuzun ve polisimizin parasal kaynakları sağlanacak. Parasız sağlık ve eğitim hizmeti vereceğiz. Bunun dışında ayrı vaatlerin halkı aldatma dışında bir değeri yok. Türkiye bir tasarruf dönemine girmek zorunda. Oradan üretim atağıyla çıkacak. Yabancılarla da milli paralarla anlaşma yapacağız. Yılda 40 milyar liralık yardım yapılıyor. Yani sadaka parası. Bunun yerine yatırım yapıp, en az 100 bin kişiye iş verirsiniz. Vatandaş sadaka almayacak, üretime katkıda bulunacak.”



'EĞİTİMDE SEFERBERLİ'

“Yıllık din görevlisi ihtiyacımız 40 imam hatip lisesiyle karşılanabiliyor. İhtiyaç fazlası imam hatip liselerini kapatıp o okulları üretime dönük meslek okullarına çevireceğiz. Tekrar eğitim birliğini sağlayacağız. Cumhuriyetimizin devrim kanunlarını uygulayacağız. Büyük bir eğitim seferberliği başlatacağız.”

'PARASIZ SAĞLIK HİZMETİ'

“İki yıl içinde herkese parasız sağlık hizmeti sunacağız, önleyici sağlık hizmetlerine ağırlık vereceğiz. Her köye, her mahalleye halk evi, tiyatro, spor salonu kuracağız”

'PARASIZLIK NEDENİYLE MİTİNG YAPMAKTA BİLE ZORLANIYORUZ'

“Hazine'den 400 milyon lira AKP'ye, 230 milyon lira CHP'ye, 100 küsur milyon lira MHP'ye, 99 milyon lira da HDP'ye veriliyor. Biz ise vatandaşın fedakarlıklarıyla seçim kampanyası yürütüyoruz. Eşit olmayan koşullarda seçime gidiyoruz. Devlet, partimize 20 milyon lira verse Meclis'te oluruz. Bir miting bir milyon lira. Bizim partiye insanlarımız destek veriyor.”

RAKİPLERİ İÇİN NE DİYOR?

Recep Tayyip Erdoğan: Çıkmazda. Hem ekonomide, hem de Suriye siyaseti nedeniyle dış politika ve güvenlikte çıkmazda.

Muharrem İnce: O da Tayyip Erdoğan'ın çıkmazını paylaşıyor. Kemal Derviş'in kopyası. Çözüm vaat etmiyor, dahası, PKK'lıyı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını söylüyor.

Meral Akşener: Akşener'in, İnce'den pek farkı yok. Tamamen ABD'nin kontrolünde. Örneğin OHAL'i kaldıracağını söylüyor. O zaman terörü nasıl kazıyacak.

Temel Karamollaoğlu: Onları da tamamen ABD'nin kontrolüne aldılar. Eskiden bazı milli tavırları vardı. O da şimdi ana dille eğitimi savunma noktasına geldi.

Selahattin Demirtaş: ABD ve İsrail'in kontrolünde olan partidir. Bunları bırakın hükümet ortağı yapmayı, kapatılması gereken bir partidir. Demirtaş, cezaevinde kalsın diye bir şey demiyoruz. İsteriz ki cumhurbaşkanı adayları topluma kendilerini serbestçe anlatsınlar.

"40 YILDIR BİZ FETÖ İLE MÜCADELE EDİYORUZ"

“Biz 40 yıldır FETÖ ile mücadele ediyoruz. Fetullah Gülen usulüne uygun istendi, istenmedi tartışması yaşanıyor. Bize göre Gülen'i Türkiye'ye getirme diye bir gayrete gerek yok. FETÖ bir cesettir. İster Nevada çölüne gömsünler, ister okyanusa atsınlar. Bunu ABD kendisi bilir. Boşa Türkiye'ye getirmek için zahmet etmesinler.”



‘AK PARTİ'DEN TAMAMEN FARKLIYIZ'

“FETÖ ile mücadelede AKP'den tamamen farklıyız. Onların, FETÖ'nun etkisi altında kalan vatandaşları kültürel olarak dönüştürme şansı yok. Çünkü aynı ideolojik zemindeler. Bir tarikattı, öbür tarikatın ideolojiyle tasfiye edemezsiniz. Biz ise Atatürk devrimlerinin ideolojisiyle hepsini Cumhuriyetçi yapma olanağına sahibiz.”

“OHAL olanakları olmadan teröre karşı mücadele kesin zafere ulaştırılamaz. OHAL, Türkiye'nin toprak bütünlüğünün korunması açısından da şarttır. Ancak bizim uygulayacağımız OHAL, Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı OHAL değildir. Onlar TBMM'yi devre dışı bırakmak amacıyla OHAL'i sürdürüyor. Torba yasalarla devre dışı bırakıyor. Tarımdan, sağlığa her alanda kararnameleri OHAL'de düzenliyorlar. Biz ise OHAL'i terörü bitirmek ve vatan bütünlüğünü korumak için istiyoruz. Bugünkü OHAL uygulamasını kanun dışı buluyoruz.”