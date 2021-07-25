Doğu Perinçek'ten ''şaşırtan'' Erdoğan çıkışı

Yaptığı her açıklamada AK Parti'ye, Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na olan desteğini vurgulayan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, bu sefer Erdoğan'ı hedef aldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kuzey Kıbrıs müjdesi’ olan külliye için “Müjde, KKTC’nin devlet olarak tanıtılmasıyla olur.” açıklamasını yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nde muhalefet partilerinin boykot ettiği oturuma katılan Erdoğan, günlerce konuşulan ‘müjde’nin ‘külliye’ olduğunu açıklamıştı. Tepkilere neden olan açıklamaya Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’den de bir açıklama geldi. Perinçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada müjdeyi eleştiren şu tweet’i attı:

“Maalesef hükümetimizin #KKTC stratejisi yok ve müjde bir hayal kırıklığı oldu. Müjde, KKTC’nin devlet olarak tanıtılmasıyla olur. Strateji, Asya’nın ortak çıkarları temelinde kurulur. Rusya, Çin, İran ve Türk Keneşi ülkeleri KKTC’yi hemen tanır. Peki ABD tanır mı?”