Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te: Özgür Özel dahil 3 vekil için kritik süreç başladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile Ankara Milletvekili Yunus Emre'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.

DHA