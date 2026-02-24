Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te: Özgür Özel dahil 3 vekil için kritik süreç başladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Ankara Milletvekili Yunus Emre'nin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis'e sunuldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile Ankara Milletvekili Yunus Emre'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.
