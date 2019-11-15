Dolandırıcılıkla suçlanıyordu... Burhan Kuzu hakkında karar !

AK Parti Eski Milletvekili ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

Eski AK Parti Esenler Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Atılgan'ın oğlu Salih Atılgan'ın yaptığı suç duyurusunda, Kuzu'nun eski Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin 760 milyon dolarını Türkiye'ye getireceği ve bire on vereceği iddiasıyla kendileri üzerinden para topladığı öne sürüldü.

DİLEKÇEDE NASIL ANLATILDI

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Atılgan'ın 2000 yılında doğan oğlu Salih Atılgan adına yurt dışında açılan hesaplar üzerinden yapılan transferlerden sonra Kuzu'nun vaatlerini yerine getirmediği iddia edilirken, şikayet dilekçesinde hangi gerekçeyle para toplandığı şöyle anlatıldı:

"Burhan Kuzu, Nurullah Han Buhari ismindeki şahısta Eski Libya Devlet Başkanı Kaddafi'nin ailesi tarafından verilmiş vekalet olduğunu, bu şahsın Kaddafi'nin paralarını Türkiye'ye getireceğini, bu paralarının Türkiye'ye getirilmesinde ve değerlendirilmesinde bu kişi ile birlikte çalıştıklarını belirtmiştir.

Burhan Kuzu, Kaddafi'nin parasının Türkiye'ye getirilebilmesi için bir takım ön ödemelerin yapılması gerektiğini, paraların halen Afrika ülkelerinde olduğunu, paranın bu ülkelerden getirilmesi için için o ülkelerdeki bazı masraf ve gümrük işlemlerinin yapılması gerektiğini ve bunun için kaynak oluşturacaklarını söylemiştir.

Bu nedenle piyasadan para topladıklarını, bu paraları dövize çevirerek yurt dışına gönderdiklerini, para yatıranların 1'e 10 kazanacaklarını anlatmış ancak kendisi üzerinden bu işlerin yapılmasının devletteki pozisyonu nedeniyle uygun olmadığını, bu sebeple güvendikleri arkadaşlarının hesaplarını kullanmak istediklerini belirtmiştir."

"İKİ DEFA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİM"

Gelişmelerin ardından para yatıran şahısların paralarını ve vaadedilen 10 kat kazancı kendilerinden istediğini ileri süren Salih Atılgan, yaşadıkları nedeniyle iki kez Boğaziçi Köprüsü'nde intihara teşebbüs ettiğini ifade etti.

Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla yapılan suç duyurusuna delil olarak da Kuzu'yla yapıldığı iddia edilen Whatsapp uygulaması üzerinden yazışmaların ekran görüntüleri, banka havale dekontları, köprü kamera kayıtları ve tanıklar gösterildi.

SORUŞTURMAYA YER YOK KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fahri Mutlu Tosun, suç duyurusuyla ilgili 14 Ekim'de soruşturmaya yer olmadığı kararını verdi.

Karara gerekçe olarak, CMK'nın 158/6 maddesindeki "İhbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturmasına yer olmadığına karar verilir" hükmü gösterildi.

Şikayetçi Atılgan, savcılığın takipsizlik kararına itiraz etti. İtiraza yönelik henüz karar çıkmadı.