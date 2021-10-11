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Doların zirvesi sonrası CHP'den ilk yorum

Doların zirvesi sonrası CHP'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası konuştuğu sırada doların zirvesi yapmasına ilişkin CHP'den ilk yorum geldi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklama yaptığı sırada, dolar 9 lirayı geçerek rekor kırdı. 

Doların zirvesi sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dolardaki artışın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

 Faik Öztrak’în açıklaması şu şekilde:

''Sorumluluklarınızdan belki kaçabilirsiniz. Ama sorumluluktan kaçmanın sonuçlarından kaçamazsınız. Faiz indiriminin TL’deki değer kaybına etkisi yok. dendiği gün, döviz kurlarının verdiği cevap.''

Etiketler chp dolar tepki
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