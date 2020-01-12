Dolmabahçe'de kritik zirve ! 2,5 saat sürdü

Türkiye ve Rusya'nın çağrısına General Hafter'in de son anda olumlu yanıt vermesiyle Libya'da ateşkes dün gece yürürlüğe girdi.
Ateşkesin sağlanmasının hemen ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarrac'ı kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü.
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