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  4. 12 Ocak 2020 17:37

Dolmabahçe'de kritik zirve ! 2,5 saat sürdü

Libya'da ateşkesin sağlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarrac'ı kabul etti. Görüşme yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü.

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Türkiye ve Rusya'nın çağrısına General Hafter'in de son anda olumlu yanıt vermesiyle Libya'da ateşkes dün gece yürürlüğe girdi.

Ateşkesin sağlanmasının hemen ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarrac'ı kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü.



Libya'da flaş gelişme: Ateşkes kabul edildi!Libya'da flaş gelişme: Ateşkes kabul edildi!

DHA

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