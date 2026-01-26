Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı!

  1. Anasayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MKYK toplantısında, 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Dışişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları sunum yaptı.

Dört belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK Parti MKYK toplantısında; Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut, Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül, AK Parti’ye katıldı.

Belediye başkanlarına rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.

 

