DSP'de büyük İstanbul krizi ! İstifa etmişti...

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da, partisinin 23 Haziran’da aday çıkarmayacağını ancak, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu da desteklemeyeceklerini duyurdu.

Aksakal’ın bu açıklamasının ardından DSP’de büyük bir tartışma başladı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Sami Türk, Aksakal’ın bu açıklamalarının ardından partiden istifa etti.

Önceki gün yapılan DSP Parti Meclisi toplantısında "İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun destekleyelim ve bunu kamuoyuna açıklayalım" diyen Hikmet Sami Türk'ün önerisi kabul edilmemişti.

Türk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Genel Başkan Önder Aksakal, verdiği bir demeçte, İmamoğlu'nun desteklenmesi yönünde PM toplantısında öneri gelmediğini öne sürdü. Oysa bunu ben önerdim ve 2 kez de oylama yapıldı. Giderek Bülent Ecevit'in kurduğu parti olmanın özelliklerini kaybetmeye başlayan ve 24 yıldan beri üyesi olduğum DSP'den üzülerek istifa ediyorum."

“ECEVİT’İN MECLİS VE GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİNİ YAPAN BANA DA YİNELEMEK DÜŞÜYOR: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK…”

DSP Genel Başkanı Aksakal’ın sözlerine bir tepki de partinin önemli isimlerinden olan Uluç Gürkan’dan geldi. Gürkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“DSP Parti Meclisi, İstanbul Büyükşehir adayı Muharrem Aydın’ın çekilmesine karşın 23 Mart seçiminde Ekrem İmamoğlu’nu desteklemeyeceğini açıklamış.

31 Mart’ta CHP’ye karşı aday çıkartmak için kurulan bağlantıların faturasını ödüyor olmalılar. Kendilerini aklamak için de ‘Bülent Ecevit sağ olsaydı İmamoğlu’nu desteklemezdi’ tezviratına sarılmışa benziyorlar.

Aralarında Bülent Ecevit’i bire bir tanıyan, yakın çalışma içinde olan tek kişi Prof. Dr. Hikmet Sami Türk idi. O da, Parti Meclisi’nde İmamoğlu’nu desteklemek için verdiği iki önerge reddedilince 24 yılık süreyle yakasında rozetini taşıdığı DSP’den istifa etti. ‘DSP kuruluş felsefesinden uzaklaştırılıyor’ dedi.

Bülent Ecevit’in CHP’den DSP’ye en yaşayan en yakın çalışma arkadaşı asırlık çınar Orhan Birgit, İstanbul’da İmamoğlu için çalışıyor. ‘Ecevit için görev yapıyorum’ diyor.

Nihayet, Bülent Ecevit’in yaşam arkadaşı, DSP’nin kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit… Kimsenin kuşkusu olmasın, ‘her şey çok güzel olacak’ inancı ve kararlılığında…

Bülent Ecevit’in Meclis ve Grup Başkanvekilliğini yapan bana da yinelemek düşüyor: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK…”

“HER ŞEY ÇOK AÇIK DEĞİL Mİ”

DSP’nin 31 Mart’taki adayı Muammer Aydın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şunları söyledi:

“DSP için seçim bitmiştir, Ekrem İmamoğlu sandıktan çıkan milli iradeyi temsil eden kişidir, DSP İBB ADAYI olarak YSK eliyle yapılan bu hukuksuzluklar karşısında istifa ederek seçimden çekiliyorum. DSP parti Meclisi de oybirliği ile karar alıp açıklama yapıyor. Her şey çok açık değil mi?”