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Dün hastaneye kaldırılan Bahçeli'nin sağlık durumu açıklandı

Dün hastaneye kaldırılan Bahçeli'nin sağlık durumu açıklandı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna dair açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin konuşan parti genel başkan yardımcısı Semih Yalçın, "Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır" dedi.

MHP'nin bu haftaki grup toplantısının Bahçeli'nin öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edildiğini belirten Yalçın, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye konuşan Yalçın, "Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da şu açıklamayı paylaştı:

“Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli’nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir.

Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir.

Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir.”

MHP’nin X hesabından Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çeliker’in şu açıklaması paylaşılmıştı:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, liderimiz Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek, tekrar mesaisine devam edecektir.”

Etiketler MHP Devlet Bahçeli bahçeli'nin sağlık durumu devlet bahçeli'nin sağlık durumu
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