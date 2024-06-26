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Dün rahatsızlanan Bahçeli, Erdoğan'la bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İki lider seçim sonrası 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta görüşmüştü.

Bahçeli grup toplantısı sonrası rahatsızlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün gerçekleştirilen grup toplantısında konuşmasını ilk kez oturarak yapmıştı. Konuşma bittikten sonra bir süre yerinden kalkamayan Bahçeli'nin yürümesine beraberindeki parti yöneticileri yardımcı oldu.

Salon çıkışında bekleyen gazeteciler Bahçeli'den uzak bir noktaya çekilen şeridin arkasına alındı. MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan şeridin arkasında bekleyen gazetecilere “Dışarı dışarı, gidin gidin” diye bağırdı. Gazetecilerin tepkisi üzerine Doğan gazetecilerin yanından uzaklaştı.

Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, gazetecilerin yanına gelerek anlayışlı olmalarını istedi. Hava sıcak olduğu için Bahçeli’nin çay içerek sohbet edeceğini ifade etti.

MHP kaynakları, Bahçeli'nin sabah saatlerinde de ufak bir tansiyon problemi yaşadığını, şu anda bir sağlık problemi olmadığını ve Genel Merkez'de çalışmalarına devam ettiği bilgisini verdi. 

Etiketler recep tayyip erdoğan Cumhurbaşkanı MHP Devlet Bahçeli
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