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  4. 01 Aralık 2018 17:57

Dünyanın gözü orada... Kritik görüşme sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, G-20 Liderler Zirvesi'nde görüştü. Görüşme sonrası ilk açıklama geldi.

Dünyanın gözü orada... Kritik görüşme sonrası ilk açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü. Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayati konular görüşme fırsatımız oldu" dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Arjantin'de G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak, "Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. İdlib'le ilgili atmamız gereken farklı adımlar var. Türkakımı ile ilgili görüşmeler önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Gün içerisinde Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan, dün G20'deki temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la ayaküstü bir görüşme gerçekleştirmişti.

AA

görüşme , erdoğan , putin
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