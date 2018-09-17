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  4. 17 Eylül 2018 14:37

Dursun Çiçek'in sözlerine suç duyurusu

CHP eski milletvekili Dursun Çiçek'in ''İktidarı indirin yargılayalım diyen başsavcılar var'' sözleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Dursun Çiçek'in sözlerine suç duyurusu
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CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek hakkında, "İktidarı indirin yargılayalım diyen başsavcılar var" sözleri ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

İzmir'de faaliyet gösteren Toplumsal Adalet ve  Yardımlaşma Derneği (TAYDER), katıldığı bir televizyon kanalındaki sözleri  nedeniyle eski CHP milletvekili Dursun Çiçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Derneğin avukatı Ela İlden aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı  Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'na iletilmek üzere İzmir  Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, eski CHP  Milletvekili Dursun Çiçek'in "Hükümetin görevini yapmasını kısmen veya tamamen  engellemeye teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu  işlediği iddia edildi.

Savcılığa verilen dilekçede, bir televizyon kanalına konuk olan Dursun  Çiçek'in kendisine sorulan bir soruyu cevaplandırırken, "İktidarı yargılayacak güçlerinin olmadığını söyleyen hakim, savcı ve başsavcıların olduğunu" söyleyerek  devamında, "Onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz  göreceksiniz. Başsavcılar var bunu diyen" şeklindeki beyanlarda bulunduğu, bunun  suç teşkil ettiği vurgulandı.

Çiçek'in katıldığı televizyon kanalında "muhalif görüntü" altında  cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesi ve sonrası Fetullahçı  Terör Örgütü (FETÖ) militanlarını cesaretlendirici programlar yapıldığının da  iddia edildiği dilekçede, şüpheli Çiçek ve şüpheli tarafından gizlenen kişilerin  tespit edilerek cezalandırılması istendi.

TAYDER Başkanı Gömük, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, FETÖ  kumpasında Ergenekon sanığı olarak yargılanan Dursun Çiçek'in devamlı surette  FETÖ'nün lehine olacak şekilde örgütün amaçları doğrultusunda konuştuğunu iddia etti.

Gömük, şöyle konuştu:

"Çiçek'in çıktığı televizyon kanalında yaptığı konuşmasından anlaşılan  hükümetin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek  amacıyla FETÖ ile irtibatlı yargı mensubu bir takım kişiler ile irtibata geçtiği,  bu meyanda görüşmeler yaptığı, örgüt ile iş birliğine yöneldiğidir. Konuşmada  geçen ve tutuklu olduğu söylenerek serzenişte bulunulan yargı mensupları FETÖ  militanlarıdır. Çiçek'in sözlerinden daha öncede darbe teşebbüslerinde bulunan bu  örgütün yeni bir hazırlık içinde olduğu anlaşılıyor. Her ne kadar Çiçek'in  bahsedilen kişilerle yaptığı görüşmeler icraate dökülmemiş olsa da anayasal  düzene karşı işlenen suçlar kapsamına olup cezalandırılması gerekmektedir. Çiçek  ile birlikte bahsetmiş olduğu yargı içerisinde konuşlanmış bahsi geçen savcı ve  başsavcıların da tespit edilerek gereği yapılmalıdır."

Katıldığı televizyon programında AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşan Dursun Çiçek, "Onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz diyen başsavcılar var" ifadelerini kullanmıştı.

AA

dursun çiçek
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