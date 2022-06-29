  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Economist'ten dikkat çeken yorum: ''Erdoğan eve zaferle dönüyor''

Economist'ten dikkat çeken yorum: ''Erdoğan eve zaferle dönüyor''

Economist'ten dikkat çeken yorum: ''Erdoğan eve zaferle dönüyor''

İngiliz Economist dergisi, Madrid'deki NATO zirvesinde, Türkiye'nin veto tehdidini kaldırması ile sonuçlanan anlaşmayı "Erdoğan'ın zaferi" olarak yorumladı.

İngiliz Economist dergisi, Madrid'deki NATO zirvesinde, Türkiye'nin veto tehdidini kaldırması ile sonuçlanan anlaşmayı "Erdoğan'ın zaferi" olarak yorumladı.

Derginin internet sayfasında yayımlanan yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcu geçmişine gönderme yapıyor.

Economist, Finlandiya ile İsveç'e veto tehdidi hamlesinin futboldaki gibi bir 'profesyonel faul' olduğunu yazdı:

"Türkiye'nin Cumhurbaşkanı uluslararası siyasette istediğini alabilmek için profesyonel faul yapmaktan kaçınmıyor. Geçen ay İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine çelme takma girişimi de, üstelik de Rusya böylesine bir tehdit ortamı yaratmışken, korkutucu olduğu kadar etkiliydi"

Madrid'deki NATO liderler zirvesi öncesinde yapılan görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın taahhütleri sonrası Türkiye, bu iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusunu destekleyeceği açıkladı.

Anlaşmayla İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütü olarak tanınan PKK ile mücadele ve YPG/PYD'ye destek vermeme taahhüdünde bulundukları kaydedildi.

'ABD F-16'LAR KONUSUNDA SIKI BİR UYARI YAPTI'

Economist dergisi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in anlaşma için yürüttüğü çalışmalara Amerika'nın da perde arkasından baskı uygulayarak destek verdiğini yazdı:

"Stoltenberg, Amerika'nın çok da görünür olmayan perde arkası baskısından da yararlandı. ABD, Türkiye'yi, Kongre'de blokajındaki F-16 savaş uçakları alımını riske ettiği yönünde sıkı bir uyarı yapmışa benziyor"

Yazıda, üçlü muhtıradaki "sınır dışı ya da iade taleplerine" ilişkin bölüme de değiniliyor.

Anlaşmayla, İsveç ve Finlandiya'nın, insan haklarına bağlılık ve siyasi muhalifler için sığınma adresi olma konumlarının zayıflama riski taşıdığı yorumu yapılıyor.

"Erdoğan'ın otokrasiye sürüklenişi ve tüm muhaliflerini terörist olarak tanımlama yaklaşımı" olduğu yorumu da bu bölümde yer alıyor.

Üçlü muhtırada, İsveç ve Finlandiya'nın "YPG/PYD ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacakları" vurgulanarak Türkiye ile "bu terör örgütlerinin eylemlerini önlemek amacıyla iş birliğini artırmak üzerinde anlaştıkları" da belirtiliyordu.

Ayrıca "Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin beklemedeki sınır dışı ya da iade taleplerini süratle ve detaylı olarak ele alacaktır" denilerek, bu işlemlerin Avrupa Konvansiyonu uyarınca yapılacağı vurgulanıyor.

Etiketler Economist finlandiya isveç nato Türkiye recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eski sevgilisinden Ronaldo için şoke eden itiraf: Zevk alıyordu...
Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak bildirisi imzalandı
3600 ek gösterge ve öğrenci affında yeni gelişme: TBMM'ye sunuldu
Beklenen ''indirimcik'' geldi, ikincisi yolda... İşte yeni fiyatlar
Selen Görgüzel tatilde: Fit vücuduyla dikkat çekti
Tam 101 yaşında 5 yıl hapis cezası aldı!
4'lü zirveden mutabakat çıktı: NATO'dan ilk açıklama
UFO paniği! Görüntüler ve paylaşımlar peş peşe geldi...
Erdoğan duyurmuştu! Artık herkesin gözü o ilçede
Arda Turan canlı yayında ''Siyasete yakın mısın?'' sorusuna cevap verdi