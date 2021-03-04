Eczanenin veresiye defterini gören Meral Akşener şaşkına döndü

Eskişehir'de esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir eczacının gösterdiği veresiye defterini görünce şaşırdı. Akşener, ''Ben çok şey biliyorum sanıyordum. Meğer bir şey bilmiyormuşuz'' dedi.

Esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son durağı Eskişehir oldu. Akşener, programına Sivrihisar ilçesindeki esnafları ziyaret ederek başladı.

ECZACI VERESİYE DEFTERİNİ GÖSTERDİ

Akşener'in ziyaret ettiği eczacılardan biri veresiye defterini gösterdi. Özellikle pandemi döneminde veresiye yazdıranın çok olduğunu belirten eczacı, defterde yaklaşık 100 bin liraya yakın alacak olduğunu söyledi.

ELEKTRİK ZAMLARINA TEPKİ

İlçede kasaplık yapan Cumhur Ekici ise Akşener'e elektrik faturalarının çok yüksek gelmesinden yakındı. Ekici, kasap dükkanına gelen 1300-1600 liralık faturalarını göstererek elektriğe gelen zamlara tepki gösterdi.

"MEĞER BİR ŞEY BİLMİYORMUŞUZ"

Vatandaşın şikayetleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ve partisinin grup toplantısına kendisine iletilen sorunları gündeme getireceğini ifade eden Akşener, "Ben çok şey biliyorum sanıyordum. Meğer bir şey bilmiyormuşuz. Eczanelerde alınan bu katılım paylarını vatandaşlar eczanenin aldığını sanıyor. Fiyatı 10.50 TL olan ilacın, katılım payları eklenince vatandaşlarımıza 45 TL'ye fatura edildiğini öğrendik. 'Hastane kuyruklarını bitirdik' diye gezenler, artık milletimizi eczaneden ilaç bile alamadan geri gönderiyor" dedi.