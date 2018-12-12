Edirne'den Ardahan'a çözüm İlhan Kesici modeli

ANALİZ HABER

İlhan Kesici, Türk siyasetinin en renkli figürlerinden. Sivaslı olan İlhan Kesici, 1970’li yıllarda ODTÜ’de okurken, Alpaslan Türkeş’in MHP Gençlik Kollarında yer aldı.

Mezun olduktan sonra devlette çalışmaya başlayan İlhan Kesici, ekonomi bürokrasinde hızla yükselerek, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı oldu.

Süleymen Demirel’in yeğeni Binhan Demirel ile evli olan İlhan Kesici, 1994 yılında ANAP’tan milletvekili olarak siyasete atıldı. Kesici, 2007 yılında ise, CHP’ye geçti.

Kesici, CHP’nin ekonomi ve dış politika konusunda, mecliste ve uluslararası kuruluşlarda temsilcisi ve sözcüsü.

İlhan Kesici’nin adı, 2013 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP adayı olarak ön plana çıktı. Ancak CHP Lideri Kılıçoğlu, aniden Devlet Bahçeli ile Ekmeleddin İhsanoğlu ismi üzerinde ile anlaşınca, bu adaylık gerçekleşmedi.

Geçtiğimiz haziran ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, İlhan Kesici’nin adı son ana kadar ön plandaydı. Ama Kılıçdaroğlu, son anda tercihini Muharrem İnce’den yana kullanınca, Kesici bu kez de aday olamadı.

Önümüzdeki yerel seçimler için, İlhan Kesici’nin adı bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için ön plana çıktı. Ama son günlerde ibre Ekrem İmamoğlu’na dönmüş durumda. Ancak CHP henüz, adayını ilan etmedi. Her an, başka bir isim çıkabilir.

Bu arada CHP’nin kalesi İzmir karışmış durumda. Çantada keklik olan İzmir için çok sayıda aday var ve hepsi birbirinin kuyusunu kazmakla meşgul.

Bu durum, CHP Genel Merkezini rahatsız etmiş durumda. Kim aday olursa olsun, örgütün parçalanmasına kesin gözle bakılıyor. Böyle olunca İlhan Kesici’nin adı İzmir için ön plana çıktı.

Kılıçdaroğlu, “ İlhan abi “ modelinin örgütü toplayacağını ve seçimin açık ara kazanılacağını düşündüğü için, şu an İzmir için aklındaki isim İlhan Kesici.

Peki CHP’de neden “ Edirne’den Ardahan’a “ her aday arayışında, İlhan Kesici’nin adı ön plana çıkıyor ?

Kesici’nin özelliği ne ?

- En büyük avantajı, merkez sağdan gelmesi. Yani AKP ve MHP’den ol alma potansiyeli çok yüksek.

- Bürokrasi ve siyaset deneyimi yüksek. Adı hiçbir akçalı yolsuzluk olayına karışmadı. Çok dürüst.

- 11 yıldır CHP’de. Artık partinin öz evladı. Parti ve örgüt onu benimsedi.

- Ekonomi ve dış politika konusunda çok bilgili

- Olağanüstü sempatik. Kendisiyle dalga geçecek kadar hoşgörülü. Tanıyıp da, sevmeyen yok.

- İnanılmaz bir bilgi birikimi var.

Yani, İlhan Kesici’nin ideal bir CHP adayı olmak için hiçbir eksiği yok.

Bakalım, CHP İzmir’de İlhan Kesici’yi aday yapacak mı, yoksa “Böyle bir potansiyal aday bize her zaman lazım “ diyerek onu bir köşede bekletmeye devam mı edecek ?

Bu sorunun yanıtı en geç 2-3 hafta içinde belli olacak.

Bekleyip, göreceğiz…

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