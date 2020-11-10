Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu

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Alınan bilgiye göre Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyeliği ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına görevlendirildi.
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