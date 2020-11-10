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  4. 10 Kasım 2020 22:33

Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu

AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu
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Alınan bilgiye göre Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyeliği ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına görevlendirildi.

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