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Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan 10 yıl sonra gelen açıklama

Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan 10 yıl sonra gelen açıklama
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2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu sessizliğini tam 10 yıl sonra bozdu.

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, T24’ten Cansu Çamlıbel’e çarpıcı açıklamalar yaptı. 

Geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi’ndeki Hilafet Çalıştayı’na konuk olması çok tartışılan İhsanoğlu, “Efendim Türkçemizde güzel bir ata sözü var, bu tür kimseler için şöyle denir; Okumadan alim, gezmeden seyyah. Yani bir konuda bilgi sahibi olmadan, fikir imal ediyorsunuz. Bunun Türkçedeki basit adı cehalettir. Bahsettiğiniz çalıştayı düzenleyen Marmara Üniversitesi'dir ve bu Cumhuriyet'in 100. yüzyılı münasebetiyle yapılan faaliyetlerden sadece bir tanesidir. Yüz sene önce yapılanlar ve alınan önemli kararlar hakkında, ilmi bir ortam içerisinde, akademik bir ortam içerisinde fikir teatisi, düşünce analizleri yapılması elbette gereken bir şeydir. Mühim bir konu hakkında fikri olan, düşüncesi olan söyler. Mesele bu. Benim tebliğimde yer verdiğim ise 15 asırlık bir kurumun sona erdirilmesinden doğan boşluklardır. İslam dünyasının bu boşluğu ne şekilde doldurmaya çalıştığını bazı örneklerle anlattım” ifadelerini kullandı.

 2014’teki Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecine de değinen İhsanoğlu, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi ilk defa MHP’den geldi. Bana MHP’den gelenler oldu. Bu teklifi getirdiler. Ben kendilerine “Sadece MHP’nin adayı olursam yeterli oy alamayız, ancak CHP ile ortak aday çıkartırsanız başarılı olabiliriz” dedim. “CHP bu işin içinde yok” dediler. Ben de teşekkür ettim. Böyle söyledim, çünkü eğer bu tek başına MHP’nin teklifi olsaydı tek partinin oyları belli. Eğer bu iki partiyi bir araya getirecek bir şeyse -ki birisi sosyal demokrat diğeri de muhafazakâr milliyetçi bir parti- bu Türkiye'nin muhtaç olduğu uzlaşmayı sağlayacak bir şey. Bunu böyle gördüm. Ama daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı geldi, görüştük. CHP’nin benim adaylığımı ortak aday olarak kabul ettiğini, anlaştıklarını aktardı. Sonrasını ise hepiniz biliyorsunuz zaten. Bu işin mimarı benim gördüğüm prizmadan Devlet Bahçeli” şeklinde konuştu.

 

 

Cansu Çamlıbel'in T24'teki yazısının tamamı için...

Etiketler cansu çamlıbel ekmeleddin ihsanoğlu açıklama adaylık çatı aday
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