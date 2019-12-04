Ekonomi hakkında ilginç iddia: ''2020 konkordato, 2021 iflas yılı olacak''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ekonomik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yazılı açıklamasında ekonomik krize değindi.

Erdoğdu, Türkiye'deki ekonomik krize yönelik parti olarak çalışmaları olduğunu kaydederek, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Görünen, 2020 konkordato, 2021 yılı iflaslar yılı olacak. Bu durumdan çıkmak için CHP olarak 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz. Referandumdan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti anayasasızlaştı. Şiddetle ve ivedi olarak öncelikle bir anayasaya ihtiyacımız var" dedi.

Gelir dağılımının adaletsizliği, istihdam artışı ve yeni yatırımların önemine işaret eden Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Görünen, 2020 konkordato, 2021 yılı iflaslar yılı olacak. Bu durumdan çıkmak için CHP olarak 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz. Referandumdan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti anayasasızlaştı.

Bugün yürürlükte olan bir anayasa değildir. Kuvvetler ayrılığını getirmeyen, temel hak ve hürriyetleri garanti altın almayan metne anayasa denmez. Türkiye'nin şu an bir anayasası yoktur. Şiddetle ve ivedi olarak öncelikle bir anayasaya ihtiyacımız var.

Bugün yaşadığımız melanetin temeli, ekonomik veya siyasal değil, anayasal meseledir. Önce bunu çözmek lazım. Yargı bağımsız olsa bunca yolsuzluk olabilir mi? Yürütmenin bu kadar güç kullanmadığı bir ülkede bu kadar yolsuzluk olabilir mi?"

Planın diğer ayağının ise "üreten bir ekonomi" olduğunu aktaran Erdoğdu, yüksek katma değerli sanayi üretimi ve tarımın önemine işaret etti.

Erdoğdu, yapılacak üretimin ihracat ağırlıklı olması gerektiğini belirterek, bunun için barışçıl bir dış politika yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"İŞSİZLİK FONU DOĞRU KULLANILMALI"

"Üretiyoruz, büyüyoruz, kazanıyoruz da vatandaş bunu alamıyorsa işçi, memur, emekli payını alamıyorsa büyümenin ne anlamı var?" diye soran Erdoğdu, planlamada 3'üncü olarak "sosyal devlet" meselesini ele alacaklarını aktardı.

Gelir dağılımı adaleti, istihdam artışı ve yeni yatırımların önemine işaret eden Erdoğdu, İşsizlik Sigortası'nın çok doğru kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanım şartlarının kolaylaştırılmasının önemli olduğunu aktaran Erdoğdu, "İşsizlik Fonu'nun derman olmadığı yerde de aile sigortası devreye girmeli. İşsizlik Sigortası şemsiyesinde olmayan, aile sigortası şemsiyesi altında olmayan, istihdam altında olmayan kimse kalmamalı." ifadelerini kullandı.

Aykut Erdoğdu, tüm bunların sürdürülebilirliğinin ise 4'üncü aşama olduğunu, bunun için Türkiye'nin sağlıklı büyümesi gerektiğini vurguladı.

"İŞİMİZ ZOR DEĞİL"

Tüm bunları yapmak için ülkesini seven insanların başta olması gerektiğini kaydeden Erdoğdu, ister muhafazakar, ister Kürt, ister milliyetçi ya da sosyal demokrat olsun bürokraside liyakatın mutlaka getirilmek zorunda olduğunun altını çizdi.