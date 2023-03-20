Ekonominin başına mı geçiyor? Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birine gidiyor. 14 Mayıs'ta sandıklar kurulacak ve vatandaş tercihini yapacak. Siyasi partilerde de seçime iki aydan az bir süre kala hareketlilikler hızlandı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'nde sürpriz bir görüşmeye imza attı.

EKONOMİNİN BAŞINA O İSİM Mİ GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle Beştepe'de bir araya geldi. İki liderin zirvesi yaklaşık 1 saat sürdü. Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir isimle bir araya geldi. Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.

Bu görüşmenin ardından kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getireceği iddiaları konuşulmaya başlandı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sözkonusu görüşmeyle ilgili şu açıklamaları yaptı;

Mehmet Şimşek'in AK Parti merkezine gelmesi olağanüstü bir durum değil. Kendisi aktif siyasetten ayrıldıktan sonra görüştüğümüz çok kıymetli bir arkadaşımız. Siz şunu merak ediyorsunuz aday olacak mı? Kendisi aktif siyaseti düşünmüyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarına yönelik her türlü katkıyı vereceğini bir kere daha ifade etti. Olağanüstü bir durum yok.