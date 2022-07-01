Ekonomistlerden asgari ücrete yapılan ara zamma ilk yorum

Ekonomistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yüzde 30’luk asgari ücret zammını değerlendirdi.

Asgari Ücret Komisyonu bugün ara zam kararını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı basın toplantısında asgari ücrete yüzde 30 ara zam kararı çıktı.

Ekonomistler asgari ücret zammına değerlendirdi. Ekonomi yazarı Uğur Gürses zamma ilişkin olarak, "Yoksulsun sen yoksul kal. 5 aylık TÜİK enflasyonu yüzde 35, İTO İstanbul geçinme endeksi 6 aylık artış yüzde 54, asgari ücret artışı yüzde 29" dedi.

İktisatçı ve Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise, "İlk 6 ayda gıda enflasyonu yaklaşık %50 olarak gerçekleşecek! Haziran enflasyonu ile birlikte açlık sınırı muhtemelen 6600 TL üzerine çıkacak! Layık görülen rakam %30 artışla 5500 TL! Neyi tercih ettikleri artık o kadar açık ki söz söylemeye gerek yok!" değerlendirmesini bulundu.

"ENFLASYONUN BİLE 10 PUAN ALTINDA"

Bilkent Üniversitesi'nden Hakan Kara, "Yorumsuz" diyerek gıda fiyatları ve asgari ücretin değişimini gösteren bir grafik paylaştı.

Yalçın Karatepe ise "Resmî enflasyonun bile 10 puan altında" dedi.

Karatepe, yaptığı paylaşımda "Düzeltme: %25 olarak yazdığım Erdoğan’ın telaffuz ettiği orandı. Meğer %30’a yakın artış olmuş. Ancak bu durum aşağıdaki mesajda ifade ettiğim gerçeği değiştirmiyor: resmî enflasyonun bile 10 puan altında" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, yıllara göre asgari ücretin dolar kuruna göre değişimini paylaştı.

İris Cibre'nin ise yorumu şöyle oldu.:

"Asgari ücret 29.3% enflasyon farkı ile 5500 TL'ye yükseltildi 5 aylık enflasyon 35.6% Açlık sınırı 6319 TL Yoksulluk sınırı 20.818 TL Enflasyonun yükünü 10 milyon asgari ücretliye yüklediniz Enflasyon farkı alamayan beyaz yakalıyı da asgari ücretli yaptınız Yazıklar olsun."