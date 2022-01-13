Ekonomiye yönelik 4 maddelik kritik yasa teklifi TBMM'de
Ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre AK Parti, yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. (DHA)
Ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre AK Parti, yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. (DHA)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol