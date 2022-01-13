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Ekonomiye yönelik 4 maddelik kritik yasa teklifi TBMM'de

Ekonomiye yönelik 4 maddelik kritik yasa teklifi TBMM'de

Ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre AK Parti, yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. (DHA)

Ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre AK Parti, yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. (DHA)

Etiketler tbmm ekonomi paket
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