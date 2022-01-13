Ekonomiye yönelik 4 maddelik kritik yasa teklifi TBMM'de

Ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre AK Parti, yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. (DHA)

Ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre AK Parti, yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. (DHA)