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  4. 13 Nisan 2019 10:33

Ekrem İmamoğlu A Haber'in yayınlamadığı sözlerini açıkladı

Resmi olmayan sonuçlara gör İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "A Haber’in sorularını yanıtladım ama yayınlamadılar" diyerek "Yaklaşık 145 yıllık demokrasi mücadelesi” diyerek neyi kastettiğini açıkladı.

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31 Mart seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ancak İmamoğlu basının sorularını yanıtlarken AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen A Haber'in muhabiri “'145 yıllık demokrasi mücadelesi veriyoruz’ sözleriniz ile neyi kastettiniz” diye sordu. İmamoğlu, soruya “Yaklaşık 145 yıldır dediğim şey Osmanlı döneminin sandıkla ve seçimle tanıştığı gün 1. Meşrutiyet'tir” diye yanıt verdi.

 İmamoğlu, A Haber muhabirinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladığını ancak bunların yayınlanmadığını söyledi. Bu soruları yanıtladığını belirten ve o ana dair bir video da yayınlayan İmamoğlu, devamında "Ama yayınlamadılar. Verdiğim cevapları lütfen izleyin" ifadesini kullandı.

İmamoğlu yanıt olarak "Benim ruhumda tehdit, öfke, kin olmaz. Hiç olmadı. Allah ruhunda kin ve nefret olan insanlardan bu toplumu korusun. Çok itibarlı ailelersiniz dedim. İtibarınızı zedelemeyin dedim. Bu bir hatırlatmadır, saygı duyduğum için yanlış yapmamalarını dilediğimi ifade ettim. Basının neyi gösterip göstermediğini siz ölçüyorsunuz zaten. Anlayan anlamıştır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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