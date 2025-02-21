Ekrem İmamoğlu adaylık başvurusunu yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta yapılacak Cumhurbaşkanı adaylığı seçimi için başvurusunu yaptı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, ''Meclis grubumuzdan 116 milletvekili Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için imza vermiştir.'' açıklamasını yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için gerçekleştirilecek ön seçim için başvurusu yapıldı.

Başvuru, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.

İmamoğlu'nun adaylık dilekçesi avukatı tarafından parti genel merkezinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye teslim edildi.

Pehlivan’a başvuru sırasında, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de eşlik etti.

Öte yandan geçtiğimiz hafta CHP'li 21 il belediye başkanı, İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı ol" çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyordu.

Şimdiye kadar 100’den fazla milletvekilinin İmamoğlu’nun adaylığı için imza attığı belirtiliyordu.

Meclis'te toplanan imzalar, 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) sunulacak.

Cumartesi günü CHP’nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde yarışacak cumhurbaşkanı aday ya da adayları ilan edilecek.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu, başvuru evrağına imza attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım. İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz.

"DEMOKRATİK KATILIMI ÖNCELEYECEĞİZ"

Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız. Adaleti iktidarın değil mülkün temeli kılacak, devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu, medyayı partizanlıktan kurtaracak, rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz. Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız. Çok çalışacağız, çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Milletçe bereketimizi artıracağız. İnanç ve umutla yürüyeceğimiz bu mücadelede asla yorulmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti Cumhuriyetimiz’i ikinci yüzyılında bir yıldız misali parlatacağız. Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, yolumuz açık olsun."

Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım.



İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz.… pic.twitter.com/Q6qfeaX1Mb — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 21, 2025

116 MİLLETVEKİLİ İMZA VERDİ

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın yaptığı açıklamada, "Meclis grubumuzdan 116 milletvekili Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için imza vermiştir." dedi.



