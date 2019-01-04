''Ekrem İmamoğlu doğru seçim''

Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile konuştu. Çalışlar yazısını, " Uzun sohbetin ardından değerlendirmem şöyle: CHP İstanbul için doğru bir seçim yapmış" diye yazdı.

Ekrem İmamoğlu'nun muhafazakar bir aileden geldiğini belirten Çalışlar, "rakiplerine karşı adil bir dil kullanacağı sözünü verdi ve benim gözümde ilk dikkat çekici çıkışını yaptı" dedi.

İşte Çalışlar'ın yazısından dikkat çeken ayrıntılar:

AK Parti’ye “Her yaptığı kötüdür” diye yaklaşmayacağını, iyiye iyi, yanlışa yanlış, diyeceğini söyledi. Yani CHP’de çoğu zaman nükseden ‘toptan reddiyecilik’ tutumundan uzak duracaktı. Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmek istemesinin nedenini sorduk. Tabii CHP çevrelerinden buna bir tepki gelip gelmediğini de. Erdoğan dahil, önceki bütün büyükşehir belediye başkanlarını ziyaret etmeyi planladığını, onların önerilerini almak istediğini, Erdoğan’dan da olumlu karşılık gördüğünü söyledi. Bu adımı Kılıçdaroğlu’nun bilgi ve onayıyla attığını sözlerine ekledi.