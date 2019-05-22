Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'dan ortak canlı yayın açıklaması

Habertürk televizyonu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a çağrı yaparak "Gelin özgürce karşılıklı tartışın" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Global'de canlı yayında soruları yanıtlayan Ekrem İmamoğlu canlı yayında tartışma davetine ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu konuya ilişkin, “Ben her yerde söyledim. Oturalım konuşalım. İstanbul’u konuşalım. Kimi tercih ediyorsa tercih etsin. Bizi millet görse kıyaslasa baksa ne konuşuyoruz. Toplum da daha rasyonel karar verebilme ortamına sahip olsa. Bundan ne zarar gelir.” ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: TEK BAŞIMA KARAR VEREMEM

Aynı dakikalarda Habertürk canlı yayının da soruları yanıtlayan Binali Yıldırım da, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkma konusunda, "Olabilir, bakarız. Onun için garanti veremem. Tek başıma bir karar veremem. Sizinle program yapmaktan memnuniyet duyarım. Hele biraz eteklerimizdeki taşları dökelim" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN YILDIRIM'A YANIT

'Tek başıma karar veremem' ifadelerine İmamoğlu canlı yayında yanıt verdi. Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"Benim kararım net. Özgürlüğümle, demokrasi kurallarına uyma konusunda verdiğim sözle yola çıktım. Canlı yayında olabilir bakarız demiş. Garanti veremem tek başıma karar veremem demiş. Fark burada. Ben 16 milyon insanın bizden ne istediğine bakarım."

Programın ilerleyen saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a yanıt gelmesinden sonra Yıldırım'dan yeni açıklama geldi.

YILDIRIM'DAN SÖZLERİNE DÜZELTME

Yıldırım, İmamoğlu ile canlı yayına çıkma davetiyle ilgili sözlerine, verilen aranın ardından, "Tek başıma karar vereceğim dememi partisine soracak diye yayıyorlar, maksatlı yapıyorlar. İki kişinin programa katılmasına bir kişi karar verebilir mi, programa katılacak olan iki kişinin karar vermesi gerekir. İki boyutu var. Birinci boyutu iki adayın kabul etmesi. İkincisi kiminle yapılacağı konusunda karar verilmesi" düzeltme yapmak zorunda kaldı.



