Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıyor, İBB önünde dev buluşma

23 Haziran'da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını 27 Haziran'da alacağını duyurdu.

İmamoğlu, konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:

"Değerli hemşehrilerim; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı devir teslim töreni, 27 Haziran 2019 Perşembe saat 18:30'da Saraçhane'deki İBB Başkanlığı makamında yapılacaktır. Tüm hemşehrilerimi yarın saat 18:30’da Saraçhane’deki İBB binası önüne bekliyorum."

İSTANBUL VALİLİĞİ DE DUYURU YAPTI

Devir teslim törenine dair İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dendi.