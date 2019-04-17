Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak için Çağlayan adliyesine geldi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıyor.

İstanbul İl Seçim Kurulu mazbatasını almak üzere Ekrem İmamoğlu'nu Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na çağırdı. İmamoğlu eşiyle birlikte saat 16:30'da Çağlayan Adliyesi'ne geldi.



İmamoğlu'nu çok sayıda partili ve İstanbullu sloganlarla karşıladı.

İmamoğlu'nun saat 17.00'da mazbatasını alması bekleniyor.

İstanbul'daki devir teslim töreninin saat 18:00’de Saraçhanedeki İBB binasında yapılacağı öğrenildi.

İL SEÇİM KURULU KARARI

Tüm oyların yeniden sayıldığı ilçelerden Maltepe'deki sayımın tamamlanmasının ardından ıslak imzalı tutanaklar İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmişti. İlçe tutanaklarının birleştirilmesinin ardından İl Seçim Kurulu'ndan karar çıktı.

Mazbatasını almak için eşiyle birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gelen İmamoğlu yolda bu fotoğrafı paylaştı.

MAZBATA VERİLMESİN TALEBİ

İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için dün YSK'ya başvuruda bulunan AK Parti, İstanbul İl Seçim Kurulu'na da, olağanüstü itiraz sonuçlanana kadar, Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesi için talep de bulunmuştu.

AK PARTİ'NİN TALEBİNE RET

İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için dün YSK'ya başvuruda bulunan AK Parti, İstanbul İl Seçim Kurulu'na da, olağanüstü itiraz sonuçlanana kadar, Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesi için talep de bulunmuştu.

Tüm oyların yeniden sayıldığı ilçelerden Maltepe'deki sayımın tamamlanmasının ardından ıslak imzalı tutanaklar öğle saatlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderildi. İlçe tutanaklarının birleştirilmesinin ardından İl Seçim Kurulu'ndan karar çıktı. AK Parti'nin talebi reddedildi.

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