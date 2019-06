Ekrem İmamoğlu: Vali bize tuzak kurdu

İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'deki bir otelde gazetecilerle buluştu ve son günlerde yaşananlara dair detaylı açıklamalarda bulundu. Açıklamasının büyük bölümünü, doğum gününe denk gelen ve bayramlaşma amaçlı Karadeniz turunda yaşadıklarına ayıran İmamoğlu, ''Karadeniz'de, sadece 1-2 gün kala, bayramlaşma diye davet ettiğimiz halkımızın, belki de Karadeniz tarihinde bu kadar büyük ve yoğun katılımın olduğu bir ortamla beraber Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'da yüzbinlerce insanın bizi ağırlaması, aynı günün içinde 20'ye yakın konuşma yapma durumunda kalmam, sadece bayramlaşma dediğimiz bir buluşmadan böylesi bir kalabalıkta gerçekten gurur verici bir şey. İnsanın doğduğu şehrin, doğduğu bölgenin bu şekilde kucaklaması muazzam. Hayatımın en güzel bayramlaşması diyebilirim, doğum günüme denk gelen bu özel günlerde vatandaşla buluşmanın bu kadar coşkuyla olması, bence bize yapılan iftiralara cevap olmuştur. Ancak olay, bir VIP meselesine dökülerek yüzlerce insanla miting yaptığım İstanbul'da aynı gün Türkiye adına vahim bir saldırının denkliğinin utanılacak bir sürecin, özellikle oradaki bazı yetkililerin tavrının da bir kenara konulmasını rica ediyorum'' dedi. İmamoğlu, yarından itibaren son günlerde gündemi meşgul eden bu konularla ilgili konuşmayacağını vurgulayarak, ''Yarından itibaren bu tarz konuşmalara, bu tarz ifadelere asla ve asla cevap vermeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bizi çekmek istedikleri alanda yokuz. Bizim alanımız İstanbul halkı, 16 milyon insana hizmet koşusu. Bu noktada elimizden gelen tüm itinayla hazırlıklarımızı tüm projelerimizi ve 31 Martta ve sonrasında bize İstanbul halkına, Türkiye demokrasi sürecine neler yapıldığını tek tek, taze, yalın ve diri bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. 23 Haziran'da ki İstanbul'da iktidar olmamıza dönük adım adım yürüyüşümüzü hep birlikte size yaşatacağız'' diye konuştu.

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını, Şişli'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında yanıtladı. İmamoğlu, sorular öncesinde, doğum gününe denk gelen ve bayramlaşma amaçlı Karadeniz turunda yaşadıklarını ayrıntılı olarak anlattı. İmamoğlu, şunları söyledi:

''DETAYLAR KONUŞULUYOR''

''İstanbulluyla, İstanbulla ilgili projelerimizi konuşturacağımız bir gündemle meşgul olacağız. Elbette bazı konular, bazı hususlar bilinçli olarak önümüzde pişirilmekte. Bu anlayış devam edecektir. Ama ısrarla İstanbulluya, sorunları ve çözümleri anlatacağımızı duyurmak istiyorum. Sayın Binali Yıldırım ile olan münazara gündemi var. 31 Mart ve öncesi bu talebimi defalarca dile getirmiş birisiyim. Bu talebim yeni değil. Aralık ayı itibariyle bunu en uygar biçimde yapabileceğimizi ve yapmamız gerektiğini, benim buna hazır olduğumu, benim karar vermem de ikinci bir kişiye ihtiyaç olmadığını defalarca dile getirdim. Ama Sayın Yıldırım, bu konuda cevap olarak, 'Gerek yok, zaten meydanlarda konuşuyoruz, buna ihtiyaç yok' deyip kabul etmemiştir. Daha sonra ki süreçte yeniden seçimin yenilenmesiyle yine fikrimi defalarca dile getirdim. Sayın Yıldırım'ın böyle bir sürece eşlik ediyor olması, beni Türkiye ve demokrasi adına mutlu etmiştir. Şu an partimizin adına Engin Altay ve AK Parti adına da Mahir Ünal'ın görüşmeleriyle süreç devam etmektedir. Detaylar konuşuluyor. Hangi gün, kimin moderatörlüğünde, hangi kanalda ya da kanallarda gibi görüş alışverişi devam ediyor. Böyle bir ortamın oluşması, adayların tartışabilmesi 17 yıl sonra ilk defa tartışmaya açılıyor olması ve buna dönük bizim ilk baştan itibaren ortaya koyduğumuz bir iradeyle bunu yakalamış olmak, şahsım adına beni mutlu etti. Türkiye yeniden iki siyasi kimliğin bir seçim sürecinde tartışabildiği günleri yaşamasına fırsat oldu.''

''KALABALIK GURUR VERİCİ''

''Karadeniz seyahatimizin esas gündeme oturması gereken hususları değil de sayın Ordu Valisi'yle VIP tartışması üzerinden gölgeleme tartışması. İşin şu tarafına bakmak lazım. Karalanan ve her hususta özellikle memleketim, doğduğum şehir Trabzon, yöresi Karadeniz üzerinden bir takım kimlik karalamaları. Şahsi geçmişimle ilgili karalamalar üzerinden neredeyse 1 aydır haber yapılan, iğnelenen, kötü bir şekilde iftirada bulunulan bir kişi olarak gitmiş olduğum Karadeniz'de, sadece 1-2 gün kala, bayramlaşma diye davet ettiğimiz halkımızın, belki de Karadeniz tarihinde bu kadar büyük ve yoğun katılımın olduğu bir ortamla beraber Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'da yüzbinlerce insanın bizi ağırlaması, aynı günün içinde 20'ye yakın konuşma yapma durumunda kalmam, sadece bayramlaşma dediğimiz bir buluşmadan böylesi bir kalabalıkta gerçekten gurur verici bir şey.''

''DOĞDUĞUM COĞRAFYADA BU ŞEKİLDE KUCAKLANMAK MUAZZAM''

''İnsanın doğduğu şehrin, doğduğu bölgenin bu şekilde kucaklaması muazzam. Hayatımın en güzel bayramlaşması diyebilirim, doğum günüme denk gelen bu özel günlerde vatandaşla buluşmanın bu kadar coşkuyla olması, bence bize yapılan iftiralara cevap olmuştur. Ancak olay, bir VIP meselesine dökülerek yüzlerce insanla miting yaptığım İstanbul'da aynı gün Türkiye adına vahim bir saldırının denkliğinin utanılacak bir sürecin, özellikle oradaki bazı yetkililerin tavrının da bir kenara konulmasını rica ediyorum. Burada da aynı tavır VIP meselesinde yaratılmıştır. Ben, Trabzon'a indiğim an itibariyle biz VIP kapısında karşılandık. Ben, nereden gireceğimi nereden çıkacağımı takip edecek değilim. Süreci takip eden insanlar var. İl başkanları, milletvekilleri var ve o insanlar bizim rotamızı çizer. Trabzon'da uçaktan indik ve insanlar bizi VIP'de karşıladığı için biz oradan çıkış yaptık. Orada Trabzon Valisi gerekli izni vermiştir. Şu tartışmaya da girmek istemiyorum. Ekrem İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı yapmıştır hakkı vardır gibi bu işlere takılacak insan değilim. Kaldı ki burada hassasiyet şu, gittiğimiz her yerde basit bir pazar alanında bile 15-20 dakika içerisinde yüzlerce insanın etrafımızı sardığı günler yaşıyoruz.''

''VIP TERCİHİ KOLAYLAŞTIRMAK AMAÇLI''

''Gerçekten gittiğimiz her yerde, basit bir pazar alanında bile 15-20 dakika içerisinde bazen yüzlerce binlerce insanın etrafımızı sardığı günler yaşıyoruz. Bu hem bizim için gurur verici onur duyduğumu bir şey ama bir yandan da zorluklar yaratan bir şey. Dolayısıyla bizim Trabzon'a girişimizdeki VIP salonu tercihinde ve oradaki sürecin tanımında bir kolaylaştırma olduğunu da düşünüyorum. Keza aynı düşünce Ordu için de düşünüldü. Kaldı ki bizim esas Ordu'dan ayrılma saatimiz yaklaşık 8-8.30 civarları tasarlanmıştı. Ama hem üç ilin dışında bütün ilçelerde durdurulmamız muazzam bir ilgiyle karşılaşmamız ve de özellikle Giresun ordu mitinglerindeki yoğun vatandaş ilgisi hem öncesi ve hem sonrasındaki uğurlanmayla beraber biz, 8,30 diye tasarladığımız Ordu-Giresun Havaalanı'na ulaşmamız saat yanılmıyorsam, 11.00-11.30'u buldu. Aslında çok geç bir vakitte ulaştık.''

''ORDU VALİSİ TUZAK KURDU''

''Şöyle bir detay var. Biz, 8.00, 8.30'ta biz havalimanına gitseydik, o esnada yanılmıyorsam Ankara-İstanbul uçuşları vardı. Ve gerçekten orada ciddi bir terminal yoğunluğu içerisinde vatandaşımızın işine uçağa binmesine biz zarar vermiş olacaktır. Düşünün biz saat 11.00 ve 11.30'da gidiyoruz. Terminaller bomboş kimse yok. Biz VIP kapısına geliyoruz. VIP kapısındaki otopark giriş bariyerleri açılıyor. Araçlarımız içeri alınıyor. Ben içerde ne olup bittiğinden haberdar değilim. Kapıdaki insanlarla vedalaşıyoruz, fotoğraf çekiliyoruz, helalleşiyoruz. Bir milletvekili geliyor, 'İçeri girelim başkanım' diyor, koluma giriyor. Kapıdan içeri geçiriyor beni. Ve bu esnada içerdeki kargaşayı görüyorum. Bakın bu süreçte uçuş yok. Yani bizim VIP'den geçmemize dönük bir engel oluşturulacaksa ya da Vali buna müsaade etmiyorsa, kapatırsın VIP salonunu, kapatırsın ışıklarını, kimseye içeri almazsın. İnsanlar da gider, öbür terminalden biner. Ama siz kapıyı açık bırakıyorsunuz. Kapıdan içeri insanlar giriyor. Benim annem babam, o yaşlı insanlar çantalarını x-ray'den geçiriyorlar. Memur geçişine imkan tanıyor. Ben içeri giriyorum. Ortada bir kaos karmaşa. Böyle bir ortamda bize sayın Vali bir tuzak kurmuştur.''

''ATMOSFERİ GÖLGELEMEK AMAÇLI ŞOV YAPILDI''

''Bir tuzakla bir şov yaparak ne yazık ki Karadeniz'deki o güzel ortamı, atmosferi gölgeleme çabası içerisine düşmüştür. Ben ne yaptım? Benim yaptığım ortada. Ben, içeri giriyorum. Olayı anlamaya çalışıyorum. O esnada annemle karşılaşıyorum, ki kadıncağızın yüzü bembeyaz. Biraz da kaygı duydum. Çünkü tedirgin oldum, bir şey mi var diye. Annem gayet üzgün bir şekilde 'Ne oluyor' diye soruyor. 'Dur anne bir şey yok' diye izah ederken kendisine o esnada olayı anlıyoruz. Annem tepki veriyor, 'Biz her yerden gideriz ne işimiz var burada' diye gayet insani bir tepki gösteriyor. Ben içeri gidiyorum tartışmanın olduğu yerde. Ve orada konuşmamı yapıyorum. Bütün duygumu bütün ifadelerimi aslında orada kullanıyorum. Diyorum ki, 'Vali Bey'e daha fazla prim yaptırmayalım, rütbe taktırmayalım' manasında konuşmalar yapıyorum. Ve lütfen rica ediyorum Seyit Torun'a, 'Dışarı çıkalım, öbür terminalden gidelim' diye. Bu şeklide tavrını koymuş birisiyim. Psikolojim ortada. Olaya bakışım ortada. Buradan kendisine malzeme çıkarmak isteyenler, şunu yaptı bunu dedi, gerçek yüzü', benim gerçek yüzüm ortada.''

''PIRIL PIRIL BİR SİYASİ YAŞAMIM VAR''

''Polislerle de helalleşiyorum. Onların hiçbir kusuru olmadığını kendilerine ifade ediyorum. Süreci aynen bu şekilde kendilerine anlatarak, oradan ayrılıp normal kapımızdan çekip çıkarak İstanbul'a seyahatimizi devam ettiriyorum. Bu seyahatin özeti, yaşadıklarımız ve yaşattıklarımız ortadadır. Buradan prim çıkartmak, başka ifadeler yaratmak bunlar üzerinden bir kimlik sıkıntısı ortaya koyma çabası basitlik çabasıdır. Bu kadar net ifade ediyorum. Bu manadaki tavırlar ve davranışları elbette ben de takip ediyorum. Gerektiği gün gerektiği ortamda ben bütünüyle bunlara gereken cevabı vereceğim. Ama ıskalanan başka şeyler var. Özellikle ıskalanan şeylere değinmek istiyorum. Özellikle insanın kişisel alanına, manevi ve masum hususi alanına dahil olma çabası içerisinde olan sayın Bakan'a buradan bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Nereden başlıyor mesele? Uçak meselesi. Bir kere bir kiralama konusunda yapılan birtakım işlemlerle, kimseden uçak tahsisi almış birisi değilim. Pırıl pırıl bir siyasi yaşamım var. Kimsenin bundan kuşkusu da olmasın. Siyasetin finansmanı konusundaki ahlaklı tavrımı ve davranışımı ben kimseyle yarışmıyorum ama kendi ahlakımla var olduğum pozisyonla gurur duyuyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin en öndeki bir kuruluşunu itham altında, iftira ve yalanla, itham altında bırakmak çok ayıptır, yazıktır, günahtır. Bir başka boyutu var ki firma gerekli açıklamayı yaptı. Bizim de onunla ilgili her türlü bilgimiz belgemiz vardır mevcuttur.''

YILDIRIM'IN APRONDAN VEDALANIŞ GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

''Aynı hassasiyeti örneğin rakibimizin kullandığı uçakla ilgili niye sayın Bakan göstermez ya da bu konuda bir ifadede bulunmaz şaşkınlıkla izliyorum. Acaba o konuda bir yorumu ya da tespiti var mı? Ya da devletin imkanlarıyla siyaset yapma, propaganda yapma, devletin hepimizin vergisiyle ortada olan birtakım imkanlarını kullanarak propaganda yapmayı nasıl tanımlıyor bu açıklamayı yapan sayın Bakan? orasını da bilmek isterim açıkçası. Kaldı ki hani çifte standarda yönelik bir önek olsun diye söyleyeceğim. Özellikle VIP kullanma meselesiyle bizim kişiliğimize dönük hakaretlerde ve iftiralarda bulunan sayın Bakan, örneğin böyle bir manzaranın tanımı nedir diye merak ediyorum? (AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'ın Erzincan Havaalanı apronundan veda ediş görüntülerini gösterdi.) VIP meselesini konuşan sözüm ona buradan ahlak cümleleri kuran kişiye soruyorum. Buradaki apronu, ki apron biliyorsunuz bir güvenlik alanıdır ve bu alanın bu şekilde kullanılması yasaktır, izne tabi değildir. Böyle bir ortamın kullanılmasını nasıl böyle göz ardı ederler ve buradan böyle bir çifte standardı görmezler. Bu kadar sözüm ona duyarlı kişiler anlamış değilim.''

''ÖZEL ALANIMI KİMSE DEŞİFRE EDEMEZ''

''Gelelim özel uçak meselesine. Kritik olan bizim kiraladığımız özel uçağın tahsis edildiği şekilde yalan konuşulması değil. Biz, o yalanlara ve iftiralara alıştık. O tarafında değilim. Esas benim vurgulamak istediğim şey, 'İki gündür kayboldu, üç gündür kayboldu, ona tahsis edilen uçakla nereye götürülüp bırakıldı' diyerek benim üç çocuğumla ve eşimle beraber yapmış olduğum tatilin deşifre edilmesine yönelik, nereye gittiğime dair takibe yönelik bir çaba içerisinde bulunan sayın İçişleri Bakanı'nı buradan kınıyorum. Çok yanlış bir yol içerisindeler. Benim özel alanıma dair bu şekilde yorumlar yapmak, benim hiç öyle gizlim saklım yok, özel alanımı hiç kimse deşifre etme çabasında olamaz.''

''NAMAHREMİM ÜZERİNDEN ALGI YARATMANIN AMACI NEDİR?''

''Buradan söylüyorum, kiraladığımız özel uçak buradan son noktamız olan İstanbul'dan sonra ailemi de içine alarak Dalaman'a uçmuşuzdur. Oraya bırakmıştır. Üç gün dinlendik. Bu sabaha karşı Türk hava yollarının Anadolu Jet isimli tarifeli bir uçağıyla Sabiha Gökçen'e iniş yaptım. Benim bu alanımla ilgili bilgi devşirme çabası ki burada da kalmıyor. Ne yazık ki oradaki fotoğrafları da göstermek istemiyorum. Buradan yaratılan duygularla, yanlış ifadelerle birilerinin bizi tehdit edecek seviyede birtakım fotoğraflarla sosyal medya üzerinden ifadeler kullanması, sayın Bakan'nın ismini kullanarak ifadede bulunması, çok acıdır, vahimdir ve üzücüdür. Acaba sayın bakan bu attığı iftiralarla beraber, benim namahremimim üzerinden oluşturduğu bir algıyla yaratmak istediği ortam nedir? Amacı nedir, nereye varmak istemektedir? Bunu kamuoyunun vicdanına, kamuoyunun ahlakına, özellikle Türk halkının aile bakışına ve düzenine havale ediyorum. Gereken vicdani ve ahlaki kararları vereceklerdir diye düşünüyorum.''

''24 HAZİRAN'DA ONLARA YOL GÖSTERİCİ BİR KONUŞMA YAPACAĞIM''

''Elbette ki bende bu süreci takip ediyor olacağım. Bu tavır ve iftiralar üzerinden şunu ifade edeyim, Sayın Bakan'ın bu süreçte yarattığı ve yaşattığı iftiralar ve yalanlar; kimliğim, terör örgütüyle beni yan yana alma hadsizliği ve bunun üzerinden ortaya koyduğu, terör örgütleriyle hatta öyle ifade edeyim, ben her zaman söyledim kötü söz sahibine aittir. Kim yalan ve iftirayla beraber bir insana bir şey mal ediyorsa önce aynaya bakması lazımdır. Gördüğü kişilik üzerinden konuştuğuna işarettir yalan ve iftira dolu cümleler. Ama şunu net olarak ifade edeyim vatandaşımız, halkımız, İstanbullu hemşehrilerimiz, 23 Haziran'da sandıkta o kadar güzel bir cevap verecektir ki, birinci cevabı sandıkta alacak, ikinci cevabı da bu yalan ve iftiralara baş vuran kişiler, kurumlar ve şahıslarla ilgili cevabımı ben ne yapmam gerektiği konusunda ahlaki olarak, etik olarak, hukuki olarak ne yapmaları gerektiği konusunda, 24 Haziran itibariyle, en fazla 25 Haziran diyelim, onlara yol gösterici bir konuşma yapacağımı şimdiden beyan etmek isterim.''

''İSTANBUL'UN GERÇEKLERİNİ ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİM''

''Tekrar ifade edeyim, özellikle yaşadığımız bu, iki-üç günlük boşluktan sonra yarın itibariyle İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve 23 Haziran'da yenilenecek olan bu seçimle alakalı İstanbul halkının sorunlarının, yoksulluğu, özellikle kent yoksulluğunu, ülkemizdeki ekonomik depresyonu, bu şehirdeki çocukların yaşadığı travmaları, yani İstanbul gerçeklerini topluma anlatmaya devam edeceğimi yine burada belirtmek istiyorum. Yarından itibaren bu tarz konuşmalara, bu tarz ifadelere asla ve asla cevap vermeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bizi çekmek istedikleri alanda yokuz. Bizim alanımız İstanbul halkı, 16 milyon insana hizmet koşusu. Bu noktada elimizden gelen tüm itinayla hazırlıklarımızı tüm projelerimizi ve 31 Martta ve sonrasında bize İstanbul halkına, Türkiye demokrasi sürecine neler yapıldığını tek tek, taze, yalın ve diri bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. 23 Haziran'da ki İstanbul'da iktidar olmamıza dönük adım adım yürüyüşümüzü hep birlikte size yaşatacağız.''

İmamoğlu, gazetecilerden gelen soruları da yanıtladı:

Uğur Dündar, böyle bir görevi yapmayacağını ve burada bir tuzak olma ihtimali ima etti. Dündar'ın bu açıklamasını nasıl buluyorsunuz? Bu süreçte Dündar'la görüştünüz mü?

- Henüz görüşmem olmadı. Şehir dışındaydım, gündeme düştüğünü o esnada öğrendim. Tesadüfen bana ulaşan bir gazeteci, 'Sayın Dündar'la ilgili ne düşünüyorsunuz' diye sordu. Sayın Dündar'la ilgili ne düşünülebilir ki? Buradaki herkesin düşünebileceği gibi, bizim de değer verdiğimiz, bu işi en iyi yapabileceğine inandığımız gazeteci olduğunu ifade ettim. Sayın Dündar'la konuşma imkanım olmadı. Şehir dışında, sürecin uzağındaydım. Sabaha karşı, uçağa binmeden kendilerinin ifadelerini okudum. Neyi ifade ettiğini anlamam için sayın Dündar'la konuşmam gerekiyor. Konuşmadan fikir beyan etmem zor. Şu anda süreç devam ediyor. Daha önce iki tarafın da olumlu beyanda bulunduğu kişinin çekilmesiyle beraber, yeni ismin tespiti noktasında görüşmeler devam ediyor. Sayın Engin Altay ve sayın Mahir Ünal bir değerlendirme içinde. Muhtemelen yarın bu iş neticelenir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı gerçekleştiren şahsın elini öpen AK Parti adayının görüntüleri ve iki elinde silahla poz verip, tehditvari açıklamalar yapan kişinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik göndermesi var. Böylesi tehditleri siyaseten nasıl yorumluyorsunuz? Gerçekten tehdit alıyor musunuz açık açık? İçişleri Bakanı'na atfen yapılan bu tehditleri nasıl yorumluyorsunuz?



- Basitlik. Gerçekten ağır mesuliyeti var. Bugünkü sistem gereği, atanmış sayın bakanların, atandıkları görevleri layıkıyla yerine getirmeleri lazım. Her zaman hatırlattım. Dedim ki, 'Lütfen, görevlerinizi yapın.' 31 Mart öncesinde de hatırlattım. 'Saha ve seçim güvenliği konularınız var' dedim. Seçim günü, her konudan emin olmak istiyor toplum. Buna hizmet ediin. 'Esas mesuliyetlerinizi ıskalamayın' diye ifade ettiğim zaman, 'Benim İstanbul'a gelmemi istemiyor, sen kimsin…' Yahu kardeşim, her yere gider gelirsin, bana ne. Sadece devlet adamlığı görevinizi size hatırlatıyorum. Bu şekildeki tavırlar, yalan ifadeler, iftiralar… Düşünsenize, benim yedi sülalem belli, benim kimliğim üzerinden siyaset yaparak, nemalanmaya çalışmalar… Atandığınız o görevlerinizi, ne yazık ki basitleştiriyorsunuz. Vali için de aynı şey geçerli olur, aynı davranışsa, bakan için de aynı şey geçerli olur. Benim anlatmak istediğim tam da bu. Sonra birileri, kim oldukları belli değil. Arkadaşlarım bakıyor. Şahsıma dönük bir şey varsa, elbette yasla işlemleri biz de yapacağız, müdahalemiz olacak. Hukukçularımız inceliyor. Böyle pervasızca, oradan, buradan bir takım tehditler, vesaireler savururlar. Ama devlet görevini yapmalı. Birileri yapmaz, birileri yapar. Hata yapan kişiler kadar, görevini layıkıyla yapan kişiler de vardır. Biz, görevini yapanlara emanet, işte polisimiz yanımızda siyasi çalışmalarımıza devam ediyoruz.

VİP krizinde polislerle helalleştim demiştiniz ama polis tutanağında, ''Bu sizlik bir durum değil ama bu vali af edersiniz itlik yapmıştır, kendisine aynen iletin' cümlesi var. Böyle bir cümle ağzınızdan çıktı mı? Çıktıysa eğer özür dileyecek misiniz?

- Ben, size bütün olayı anlattım. Ruh halimi anlattım. İçeride söylediklerimi anlattım. 'Kurban olun gidelim, sayın Vali Bey'e rütbe taktrmayalım' dediğimi anlattım. Oraya gittim polislere, bu işin onlarla bir alakası olmadığını söyledim. İtiş kakışlar olmuştu uzaktan gördüğüm. Onlara da gereken ifadeyi söyledim. Karadeniz turunda tam 20 konuşma yaptım. Yanımda olan insanlar, sesimin çıkmadığını, bazı kelimelerin yarısının çıktığını, yarısının çıkmadığını çok iyi biliyorlar. Hatta Ordu konuşmamda, dura dura, bazı kelimelerin yarısının çıktığı, yarısının çıkmadığı şekliyle mitingini zorlukla tamamladım. Valinin basitliğine, gereken ifademle orada işarette bulundum. Polisin ne anladığı, ne anlamadığı beni ilgilendirmiyor. Bize yaptığı tuzaktan dolayı Vali Bey bizden özür dileyebilir. Bekliyoruz zaten. Eğer bir polisin ayağına basmışsam, polise ters tavırda bulunmuşsam özür dilerim ama ben gittim polisten helallik istedim. 'Size bir hata yapılmışsa kusura bakmayın' dedim.